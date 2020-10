Fabricio Correa: “Me han goleado en los negocios”

Aunque lo conocen como el ‘ñaño del Mashi’, hay algo que identifica a Fabricio Correa y es su forma jocosa y sencilla de hablar. Este ingeniero mecánico de la Espol, guayaco de 60 años, casado desde hace 37 años con Tatiana Zenck, padre de 5 hijos y abuelo de 5 nietos (dos más llegarán en mayo del 2021), es bastante locuaz y risueño. Contó a EXPRESIONES sus anécdotas más íntimas y otros sorpresivos detalles.

- Ha sido grandototote. Debe tener una casototota y un carrototote...

Las dos cosas en realidad. Tenemos dos Nissan Patrol del año 92, son a prueba de todo. Hacemos una compra bien hecha para que dure. Mi papá siempre me decía que lo barato sale caro. Usted me dice que soy grandote... ¿sabe por qué le dicen Mashi al Rafa? Por Mashiquito. (risas)

- ¿Cuánto mide?

1.88.

- ¿Su hermano, 1.85?

1.83.

- Decía que calzaba 43, zapatón. ¿Usted cuánto calza?

45. Es que hay que ser proporcionado, sino me caigo.

- Es pelotero de barrio.

Pelotero sí, pero no de barrio, porque vivía frente al Colegio San José y el patio de mi casa era el colegio, ahí jugábamos. Era un barrio bien complicado, medio zona rosa. Ahora es zona rosa por la calle Rocafuerte, en esa época era zona roja. Veía botear el primer balón y me cruzaba a jugar.

- ¿Cuántas veces lo han goleado?

Tengo cara de pelucón, grandote, ojos claros, pero recontra chiro, no chiro. Incluso en la pobreza hay que ahorrar, así nos educó mi mamá”.





En el fútbol ninguna. He terminado tres campeonatos invictos sin un gol en contra, tengo una buena perfomance. En los negocios sí, en Ecuador no hay una buena seguridad jurídica, entonces permite que la viveza criolla se transforme en pillería.

- ¿Le han robado por el ojo tuerto?

Sí, claro. Es que Ecuador es eso, la viveza criolla, es el nombre romántico de la pillería. Que el bodeguero se robe unos palillos de soldadura es sabido, y cuando lo pescan no es pillo, es cojudo y mientras no salgamos de eso el país no va a despegar.

- ¿De qué color es su círculo de amigos?

Buena pregunta...

- ¿Qué color le pondría?

Azul Emelec... (risas). Cómo no te voy a querer... (canta). Tenemos un grupo bonito desde la adolescencia.

- He averiguado con muchas personas con las que hablé...

Usted está bien informada, la felicito.

Fabricio, en un foto familiar. Cortesía

- Algo debe tener... mujeriego, algo, pero todos me dijeron que eso jamás.

Es verdad. Siempre mi mamá nos educó con lo de ‘no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti’ y ‘trata a las mujeres como quisieras que me traten a mí y a tus hermanas’ y luego la educación en la fe. Rafael siempre fue más coqueto, yo siempre fui más parco. Tuve el primer amor, el que te hace sufrir, a los 16. Luego uno platónico y después vino Tatiana, esa es toda mi historia.

- No es un hombre feo, no creo que siempre ande con su esposa. Por ahí debe haber una que le haya hecho algún guiño. El coqueteo es universal.

Sí, y cuando hace campaña le agarran hasta lo que sabemos. Es verdad lo que le digo (risas).

- ¿Le agarran la mano?

Lo que sabemos. Por eso siempre pedía que Tatiana me acompañe.

- Por ahí me dijeron que le gusta el tapao arrecho.

El tapao arrecho, el ensumacao, el encocado. Nosotros casi no comemos pan, sino verde. Patacón asado, bolón. Fin de semana toca pan. La comida esmeraldeña es riquísima. Doña Flor es la alegría del hogar. Ella trajo todo lo que es cocina esmeraldeña.

- Habla sencillo y con gracia, ¿siempre es sabroso para hablar?

Como guayaco, solo el colorado Andrés Crespo habla más morocho.

- ¿Dónde deja a su padre espiritual, Gustavo Noboa?

Pero él no habla como pueblo, habla divertido, porque es pelucón. Para hablar como pueblo hay que jugar en el Guasmo.

- Me dicen que juega fútbol con el ‘pusher’ del barrio, el mecánico y el lavacarros.

El fútbol es democrático, eso es lo lindo. Se juega con el pelucón o con el más humilde y alguno hasta con malas costumbres. En el fútbol todos somos iguales.

- ¿Alguna vez le han invitado a ‘probar algo’?

Pero obvio, cuando el porte de dosis mínima era permitida en la cancha del Pedregal, al puntero que le tocaba por esa raya ‘terminaba bonito’. Es divertido, ahí aprende el idioma, las verdaderas necesidades de la gente.

- ¿Llegará la Tri a Catar?

Sí llega. Los muchachos permiten soñar.

- ¿Por qué siempre lleva el flexómetro?

Para medir el ojo tuerto.

- Lo quisieron chiro...

- Le gustan las rancheras. Siempre canta Mujeres divinas, ¿es la única que se sabe?

Soy malo para acordarme de las letras, por eso me sé pocas. A mi mami le canté la de Leo Dan, el himno de las mamás y a mi morena (su esposa), una canción de Leonardo Favio. Ahora me enteré que le encanta Nino Bravo. Mis favoritos son esos cantantes.

- En mis apuntes tengo que le gusta José José.

No. No soy muy romántico. Ni Manzanero ni nada. Mi mujer se queja, sino hable con mi mujer.

- ¿Y cómo la enamoró?

En bicicleta. O sea, a mí me quieren chiro, esa es la garantía del éxito de mi matrimonio. Me conocieron chiro y me la levanté en bicicleta. Yo iba desde mi barrio en bicicleta hasta Urdesa, donde ella vivía. Nos íbamos a pasear. Ella es súper deportista. Más de 30 años juega volley. Hace una o dos horas de gimnasia en las mañanas y se mantiene bien físicamente. Nos queremos mucho. No escucho música romántica. Dice que le gusto porque soy ingenioso y divertido. Que la hago reír.

“Vivo austeramente. Tengo un patrimonio importante, pero no es para echárselo encima, sino para generar trabajo”.

PING PONG

¿Fútbol? Emoción.

¿Política? Hay qué...

¿Tatiana? Amor

¿Ñaño? También mi amor.

¿Mamá? Ejemplo.

¿Presidencia? Necesario.

SUS GUSTOS

- ¿Caldo de bolas o ceviche de concha?

Ceviche de concha.

- ¿Volley o fútbol?

Volley es más activo, es un deporte por excelencia en equipo.

- ¿Blanco o azul?

Azul, pero paradójicamente mi color favorito es el verde. Pero el verde Lasalle.

- ¿Una noche romántica en la playa o en su habitación?

Por gusto me despierta los malos pensamientos... es parte de la tarea. Siempre es más grato en vacaciones, en la playa, en la montaña, porque uno se relaja. Es diferente la intimidad cuando está relajado tanto en frecuencia como en intensidad.