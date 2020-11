Andrea Sotomayor: "Soy de cara lavada"

Deportista consumada, sus recuerdos la llevan hasta su primer amor, el patinaje, actividad que le inculcó la persona más importante de su vida, su abuela. Detrás de Andrea Sotomayor, actual secretaria del Deporte, las historias no solo se detienen en la actividad física, sino que avanzan con amor por su familia, la Virgen de Schoenstatt, los cangrejos e, incluso, por Chayanne, cantante del que dice ser fan número uno. Les dejamos lo que respondió al reto de El cuestionario, de EXPRESIONES.

Como deportista, ¿la han puesto alguna vez contra las redes?

En mi época de deportista, en una competencia de patinaje sentí esa tensión. En mi vida general, ¿contra las redes, qué te puedo decir?

¿Y usted ha puesto contra las redes a alguien?

Puede ser, pero por un tema de buscar lo justo, sin dejar que las personas hagan lo que les dé la gana por el simple hecho de que se creen más o creen que pueden manejar las cosas a su antojo. Pero no ha habido algún tipo de malicia o de buscar poner contra las redes a alguien por un tema personal.

Me contaron que es la niña de los ojos de su papá. Son tres hermanas, pero usted es quien prácticamente lo sigue en lo que tiene que ver con caballos, agricultura, fincas...

Bueno, fui la que estudió economía agrícola. Me dediqué a la carrera de la familia, de los negocios. Mi papá y sus hermanos han sido hacendados toda la vida. Estudié agricultura y va más por un tema de que tenemos eso en común, pero mi papá quiere a sus tres hijas por igual.

Pero usted es su engreída y es chocho con su hija Fabiana.

Es chocho y dice que se parece mucho a mí cuando era chiquita. Mi esposo lo molesta porque hay una foto entrando al palacio vestida de rojo, están los granaderos y la tiene de fondo de pantalla. Le dice que por qué no las tiene a las tres hijas.

Su esposo es hijo de uno de los mejores amigos de su papá. Todo queda en familia...

Son muy amigos. Mi papi siempre ha sido medio celoso, sobre todo porque soy la hija mayor. Ningún chico le gustaba, pero cuando le conté que venía Gabriel Malo dijo: ‘Es el hijo de mi amigo’ y yo dije ‘este es el hombre’. Siempre lo cuento como anécdota.

¿Es cierto que cuando está en la oficina, él la llama o usted lo llama y le dice que le deje ver cómo ha vestido a Fabiana?

Sí, claro, vestido y peinado. Es que al principio pasaba de lunes a viernes en Quito y Fabiana siempre fue al colegio templadita, pegado el pelo y una de mis preocupaciones era cómo iba a ir peinada al colegio y al principio eran unos moños, unas bolas...

Tengo entendido que a través de la cámara le decía que ese vestido rojo no iba con los zapatos verdes y que tenía que cambiarle la ropa.

Hemos sufrido por las combinaciones, pero ahí nos fuimos arreglando. Ya Fabiana creció y escoge su ropa, pero al principio le ponía unas cosas que le quedaban terribles. Él estaba haciendo el papel de la mamá y yo tenía que ser delicada para decirle las cosas.

Mide 1,75 y alguito más, ¿no le gusta ser tan alta?

Mido 1,76, pero ahora me molesta menos. Cuando era chica era complicado, sigo en una página de Instagram los problemas de la gente alta. Las mesas, las piernas, los aviones, los carros, uno se sienta atrás y no tiene la confianza para decir ‘haz el asiento un poquito más adelante’. Incluso por el deporte no tenía el avance que tiene una patinadora y mi fisonomía no me daba para seguir patinando.

Al patinaje y a mi abuela los ligo mucho, son los amores de mi vida. Andrea Sotomayor, secretaria del deporte

¿Esa es una de sus frustraciones por las que no pudo avanzar en el patinaje, justamente por la altura?

Correcto, a mí me llevó a patinar mi abuela cuando abrió la pista San Bernardo, frente al Policentro. Puedo hasta ponerme a llorar (sus ojos brillan). Mi abuela es un personaje maravilloso en mi vida, es el amor de mi vida, todavía la tengo conmigo. Al patinaje y a ella los ligo mucho, son los amores de mi vida.

¿Por qué no se hizo modelo?

No soy de estar muy maquillada.

¿No le gusta estar producida?

Soy de cara lavada.

Supe que usa zapatos de taco solo para asuntos formales.

Correcto. El zapato a ras del piso es mi mejor amigo y el zapato de caucho. Si no patinaba o jugaba vóley, mi mamá me decía que parecía ratón de gimnasio porque soy fanática de hacer dos horas de ejercicio...

SUS GUSTOS

¿Es cierto que ama la carne?

Soy carnívora, también mi esposo y mis hijos. En la pandemia lo máximo en el encierro era hacer una parrillada, comernos un pedazo de carne y no con papas fritas, sino carne, podemos llenarnos de carne, somos fanáticos.

Guayaca que se respeta come encebollado y a usted no le gusta. ¿Es guayaca falseta?

No, porque soy cangrejera. El encebollado me parece un ceviche caliente. Me paro a comer huevo con mote en una esquina. Yo como todo, donde sea, sin ningún problema, pero nunca me gustó ni el caldo de pata ni el encebollado, la guatita la probé con mi suegra que es chef y me encanta.

Como la que come un político por ahí...

No, no, esa no. El caldo de salchicha también me gusta.

¿Sabe cocinar?

No. Solo sanduchito de jamón y queso (risas).

Le gusta muchísimo la música. ¿Chayanne?

¡Ah, no! Ahí estamos hablando, no sé qué le puedo decir... Soy fanática desde los 12 años. Súper fanática.

¿Ha ido a todos los conciertos?

A todos los conciertos, de él y de Ricardo Montaner. Pisan el país y estoy ahí.

¿Tenía el cuarto con los pósters pegados...?

No me dejaba mi mamá porque decía que se pelan las paredes, se daña la pintura. En la portada del cuaderno, Chayanne andaba conmigo. Salía en una revista, lo recortaba y pegaba.

¿Ha tenido la suerte de conocerlo?

Circuló una foto mía con Chayanne en las redes sociales y dijeron qué hacia con él, cuando debía estar en no sé dónde. Pero por supuesto soy como cualquier otra persona. Hicieron un escándalo y a mí poco me importó. Debo ser franca. Tengo un sticker de mi foto con Chayanne.

Cada vez que viene Chayanne trata de ir a sus conciertos. Cortesía

MÁS DE ELLA...

*Esta guayaquileña, de 44 años, tiene raíces fluminenses.

*Además del patinaje, deporte del cual fue campeona nacional e incluso llegó a un sudamericano, también practicó voleibol. Otra de sus pasiones son los caballos.

*Junto a su familia está consagrada a la Virgen de Schoenstatt. Está casada con Gabriel Malo, tiene 18 años de matrimonio y fueron novios por 7 años.

*En su despacho nunca faltan los chocolates, las galletas y los chifles. Se considera dulcera.

* En la muñeca tiene injertado parte del peroné por un tumor de células gigantes que dañó el hueso.

* Es la funcionaria de este Gobierno que más ha durado en su puesto.