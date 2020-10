Antonio García: "Si fuese un vino, sería un Merlot"

Recientemente elegido Guayaco Sexy 2020, este abogado no sabe si ha roto o no corazones.

Aunque con modestia asegura haberlo tomado por sorpresa la designación de Guayaco Sexy 2020, Antonio García, abogado guayaquileño, le ha hecho perder el juicio a más de una. El candidato a asambleísta por la provincia del Guayas por Democracia Sí admite que se volvió mediático por sus sonados romances, uno con una presentadora brasileña que residía en Ecuador y otro, en el que duró 6 años, con una guapa actriz manabita.

De fácil sonrisa que, a veces, dice que confunden con coquetería, respondió a EXPRESIONES este divertido -y fogoso- juego de El Cuestionario.

Sé que les hace perder el juicio a muchas chicas con ese físico que tiene.

¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias, a otras les hago también perder el juicio, pero con otro tipo de cosas.

Abogado de profesión. Cumplió hace unos días 39 años.

Estamos en el mejor momento de la vida.

¿Es como el vino?

Exactamente.

Y si fuera un vino, ¿cuál sería?

Sería un Merlot.

Cuando se levanta en las mañanas y se ve al espejo dice: “Qué guapo que soy, qué guapo que soy”, como la canción de Mojinos Escozios?

No, cuando me levanto en las mañanas digo ‘¡miércoles! estoy tarde’. Me pongo a correr, me toca preparar el desayuno, porque tiene que ser con determinada cantidad de proteína. La gente puede pensar que el tema del cuidado del cuerpo y de la dieta es cualquier cosa y es sencillo, pero implica muchas cosas. Un compromiso, es la primera de seis comidas del día.

Come todo el día...

Como y mi equipo sufre, porque come conmigo, no hay dieta que valga. No saben cómo van a llegar a diciembre.

Solo se la pasa con huevo, pollo y ensalada.

Si tuviera una avícola no solamente que me ahorraría un montón de plata, sino que me haría millonario.

Un presidente dijo alguna vez que si alguien comía demasiado pollo se iba al otro lado.

¿A cuál lado?...

Al otro lado...

¿Pero a cuál lado? Al lado oscuro, no creo, hable serio. Hay que ver qué presidente dijo eso, a lo mejor por experiencia habla.

Hace poco fue designado Guayaco Sexy 2020. Le ganó al abogado Nebot y, de un momento a otro, usted repuntó. Ahí hubo algo...

¿Qué hubo? Que la gente se activó.

Fueron las chicas las que se activaron.

No sé si fueron chicos o chicas.

¿Usted también atrae a los chicos?

Sí y eso es lo que te iba a decir. No solamente son las chicas, también los chicos que de alguna manera te mandan mensajes para mostrar su cariño o admiración, entonces por ese lado puede haber sido porque se activó la gente.

¿Sabía que iba a ganar?

No sabía, imposible.

¿Ha tenido propuestas indecorosas?

Siempre, eso puede pasar en cualquier lado. Ya el tema está en cómo tú lo manejas.

Me soplaron que pone nerviosas a las chicas. Cuando las meseras lo van a atender, tiemblan.

Siempre les digo que cuando me vean en la calle saluden, que no muerdo...

A menos que se lo pidan...

Exactamente.

Este abogado sostiene que, a sus 39 años, está en el mejor momento de su vida. Gerardo Menoscal.

Tres anillos

Todos los caminos me llevan a Manabí. Allí tengo muchos amigos y en Chone tengo muchas suegras. Todas salen de Chone.

¿Está soltero?

Estoy sin relación de pareja, divorciado, tengo dos hijas maravillosas. Preadolescentes, son mis patas, mis grandes amigas, compartimos muchas cosas y me hacen bullyings.

Se casó una vez, estuvo a punto de casarse por segunda ocasión, entregó un anillo.

Tres...

¿Tres anillos ha entregado o le han devuelto?

Bueno fuera.

Por ahí me enteré que le devolvieron un anillo.

Bueno... (silencio). Para mí, el matrimonio es fantástico, soy un acólito empedernido. Es la base de la sociedad, me gusta el matrimonio, y 'per se' no es el problema, sino las personas. Cuando no hay buena comunicación, cuando no hay un buen manejo de ciertos temas internos. Si no manejo mis cosas, mis resultados en un relación se verán afectados.

¿Se casaría nuevamente?

Sin ningún problema.

¿Y por qué no se casó? Nos dejó con todo listo. Hablé con usted...

Los dejé con los churos hechos, como novia de pueblo. Hablamos, pero las cosas no se dan y siempre es por una razón, cada relación te deja una experiencia y un aprendizaje. Lo que debemos hacer es agradecer por lo aprendido.

No es de muchas parejas. Las que se le han conocido son la mamá de las bebés, de ahí una chica brasileña que lo lanza al estrellato...

Pssss... ¡Qué bestia!

¡Por supuesto!, ella lo da a conocer. De ahí vino la otra joven, por la que ya no era Antonio García, sino ‘el novio de...’

Correcto. En parte fue así, pero bueno, qué te puedo decir, es parte del currículo, de la experiencia. El pasado no hay que negarlo. Ni tampoco lo quiero negar, estoy agradecido por todo lo vivido y aprendido y vamos adelante.

¿Ha roto muchos corazones?

No lo sé, no lo sé.

Se define como fan del matrimonio y asegura que no tiene problema en volverse a casar. Gerardo Menoscal.

Su mujer ideal

Al preguntarle cómo es la mujer que lo enamora, Antonio García fue explícito en su respuesta: "Una que vive ligera, que maneje su carga, que se haga responsable de ella y de lo que le ocurre, de lo que ella hace, de sus actos y consecuencias. Una mujer transparente, que se presente tal cual es, sin máscaras, sin pretender nada. Sincera, leal, honesta y, sobre todo, que esté pendiente, que genere un vínculo, cercanía, que esté ahí".

