Su habilidad como compositor ha logrado que sus canciones se queden en la memoria de la gente por mucho tiempo. Asistir a un concierto del argentino Luciano Pereyra es cantar de principio a fin temas como Quédate, Una mujer como tú y Sin testigos, entre otros.

El artista llega este 4 de mayo por primera vez a Ecuador a presentar su show. Esta noche canta en el Teatro Ágora Casa de la Cultura de Quito y el sábado 6 en el Coliseo Jefferson Pérez, en Cuenca. Admite sentir algo de ansiedad y nervios, sentimientos comunes, pero que esta vez se sienten como nuevos al estar en escenarios antes no visitados.

Días antes de esas presentaciones, Luciano conversa con EXPRESIONES y habla sobre todo lo nuevo que viene para él en este 2023. Además, revela con mucha honestidad cómo está viviendo el día a día y disfrutando de la música. Entérese de todo lo que comparte.

Hasta el alma se titula su último sencillo, ¿cómo se siente su alma hoy?

Wow, sin hacer futurología, pero hay que tratar de vivir siempre en esta frase tan usada: “el aquí y el ahora”. Por ejemplo, estar haciendo esta entrevista con vos, el poder conversar, trabajar, y el poder estar aquí acompañado de mis perros, me da mucha felicidad. Hay veces en las que el alma también está un poco triste y la canción también habla de eso, de salir a la calle y que nos entristece el alma ver un mundo alocado, todo a las corridas, un poco agresivo y con problemas sociales y económicos. Pero cuando uno tiene alguien a quien ama, llámese pareja, amigos, familia, esos abrazos son los que llegan hasta el alma y realmente curan. Llegar a tu casa y encontrarte con quien quieres, eso hace bien al alma.

En el videoclip se puede ver reflejada esa sensación de caos e irritación social que viven muchas personas. Hablando justamente de eso, ¿cómo es en ese aspecto, prefiere la soledad o estar rodeado de mucha gente?

En definitiva, cuando uno está rodeado de amor hace bien, sobre todo en este trabajo, es buenísimo y maravilloso sentirse así. El encuentro con los demás siempre va a ser musical, y de eso se trata, de unirnos, de acercarnos y de abrazarnos. Es diferente cuando uno sale a la calle y tiene que hacer trámites. Te toca ir al centro entonces estás con el miedo de que te pase algo, que te roben... es el tema de la inseguridad, sobre todo en mi país que está pasando por una situación social, económica y política muy dura y triste. Pero en la música encuentro ese refugio de paz y de calma.

Un nuevo álbum está por llegar, ¿qué emociones son las protagonistas de las canciones?

El hecho de arrancar este disco con una canción junto a Pedro Capó, a mí me da mucha emoción y alegría, se llama Sin haber dormido. Ahora estamos presentando Hasta el alma. Encontré en este nuevo álbum, en las canciones que han surgido de estas historias de vida, a un Luciano un poco más viejo, más maduro, y en el que transito 25 años con la música. Celebrar ese número con nuevos temas y nuevas sensaciones de experimentar la vida y poder plasmarlas me hace muy feliz.

¿Está terminado o se pueden agregar más canciones?

Estamos terminando la preproducción. Ahora, después de los conciertos en Ecuador, me regreso a Miami para seguir trabajando en el material. A veces uno tiene en la cabeza que el disco ya está terminado, pero en el proceso aparecen nuevas canciones o algún amigo con el que tengas la facilidad de colaborar. Es muy bonito cuando la música te sorprende y cuando las cosas fluyen de manera natural. Estoy abierto a lo que pueda pasar, además en la música, ¿por qué limitarse?

Si tuviera que escoger a un artista de antes y uno actual que para usted representan la esencia de la música argentina, ¿quiénes serían?

La música hoy también pasa por ahí, cuando dejamos las comparaciones de lado y podemos fusionar y disfrutar el hacer música con otros. De antes, Horacio Guarany o Mercedes Sosa, esenciales del folclor argentino de aquellos tiempos. Y actual, Bizarrap, me juntaría con él para hacer un ‘bizafolk’ (risas) o Nicki Nicole o María Becerra. Son artistas de esta nueva generación que la están rompiendo y dejan muy en alto la música de nuestro país a nivel mundial. Es sumamente admirable.

¿Cómo se viven los días previos al arranque de una gira además de los ensayos?

No hay que dejar de estudiar, a mí me gusta perfeccionarme, no creo en la suerte, sí creo en el trabajo, en el sacrificio, en el esfuerzo, en la dedicación y en el mérito. Siempre dando lo mejor de uno, buscando la perfección, aunque nunca se logre, pero en esa búsqueda está el aprendizaje. Sigo tomando mis clases de música, de canto y de foniatría. También me preparo físicamente en el gimnasio, salgo a correr, juego fútbol y tenis, trato de descansar lo más posible, porque no hay mejor forma que recuperar la garganta que durmiendo. Es todo un combo del cuerpo en general que me gusta cuidar mucho.

TRES DATOS

1. Su primer contacto con la música fue a los 3 años, cuando tarareó una canción que aprendió en la radio. Ese mismo año recibió una guitarra para Navidad. Se presentó en varios festivales, pero saltó a la fama cuando le cantó Solo le pido a Dios al papa San Juan Pablo II.

2. En 2001 fue elegido para cantar el Himno Nacional de Argentina en el partido homenaje de despedida a Diego Maradona. También cantó en la boda de Dalma Maradona.

3. Si deja de cantar, quisiera jugar fútbol. Se considera un deportista apasionado. Siente que es un futbolista frustrado.