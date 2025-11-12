Luciana Guschmer aborda las críticas: consejos de una experta para evitar una crisis

La influencer de moda habló en sus redes sociales sobre los comentarios que ha recibido por su caminata con Shakira

Luciana Guschmer volvió a ocupar los titulares tras participar en la caminata de Shakira durante su segundo concierto en Quito. Su aparición, grabada por decenas de asistentes y difundida en TikTok, provocó reacciones opuestas: mientras algunos destacaron su presencia como motivo de orgullo nacional, otros cuestionaron su legitimidad y sugirieron que habría pagado por estar ahí.

Ante los comentarios, la creadora de contenido ecuatoriana respondió con un video en el que replicó las insinuaciones sobre sus apariciones en eventos internacionales. “Luciana Guschmer caminó con Shakira. Obviamente ella pagó un ticket VIP para estar ahí. Eso ni siquiera existe”, expresó de manera irónica, mostrando molestia por los cuestionamientos constantes.

En su mensaje, Guschmer también reflexionó sobre el esfuerzo detrás de su trabajo y la falta de apoyo que, según dijo, proviene especialmente de su propio país. “Llevo tantos años sacándome la madre, trabajando con marcas internacionales, y aún así me siguen desacreditando. Que yo creo que solamente es un acto de cobardía y de envidia. Y siendo ecuatorianos, aún peor”, afirmó.

Los consejos para manejar una crisis en redes sociales

Sin embargo, su reacción encendió un debate sobre cómo manejar las críticas en redes sociales, especialmente cuando las figuras públicas enfrentan situaciones virales. Sobre este tema, Tania Palacios S., coordinadora académica de la Business School de la Universidad UIDE, explicó que “la clave siempre va a ser responder a críticas en redes sociales manteniendo empatía, rapidez y coherencia”.

La experta advierte que, aunque algunos comentarios puedan ser malintencionados, responder desde la ironía puede agravar una crisis digital. En cambio, recomienda aplicar cinco estrategias para gestionarlas adecuadamente:

Escuchar antes de reaccionar. Analizar el tipo de comentario y su origen permite definir el tono y la respuesta adecuada.

Responder con empatía y profesionalismo. Es fundamental reconocer la preocupación del usuario, agradecer el mensaje y ofrecer una solución, evitando posturas defensivas.

No eliminar críticas legítimas. Las respuestas asertivas y públicas refuerzan la transparencia y el compromiso.

Monitorear y anticipar crisis. Contar con un equipo preparado para detectar alertas digitales evita daños a la reputación.

Aprender de las críticas. Las observaciones, bien gestionadas, pueden convertirse en herramientas de mejora para la comunicación o los procesos de marca.

La especialista concluye que cada comentario negativo representa una oportunidad para construir diálogo y fortalecer la identidad digital. “Las críticas, bien manejadas, pueden convertirse en insumos estratégicos para mejorar productos o procesos de comunicación”, puntualiza.

