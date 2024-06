Lucía Galán del Dúo Pimpinela podría ser dada de alta hoy

Lucía Galán (63) atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La hermana de Joaquín Galán con quien integra el famoso y querido Dúo Pimpinela se mantiene internada porque fue operada de un quiste premaligno en el páncreas y por ello debieron cortarle la cola de este órgano localizado en el abdomen.

Tras la cirugía en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, desde la cuenta oficial de Pimpinela, emitieron un comunicado informando sobre la recuperación de la intérprete. "Queremos contarles que Lucía se recupera de su intervención quirúrgica. Los médicos informaron que la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto. Por protocolo y prevención, seguirá en terapia intensiva".

Si no hay novedad sobre su estado de salud podría ser dada de alta el domingo 16 de junio y continuaría con reposo domiciliario, hasta que se someta a nuevos estudios.

A pesar de que se trató de una intervención de alta complejidad, Lucía aseguró que seguirá con su gira musical. La misma se reanudará en España. Además, desde el entorno de la dupla de artistas se conoció que en fin de año se presentarán en su natal Argentina, Chile y Uruguay, en el marco de ‘Siempre juntos Tour 2024’.

Fue el año pasado en Madrid, cuando le hicieron una tomografía por un tema de infección de bronquios y los médicos hicieron este descubrimiento que la llevó al quirófano.

El dúo tiene una larga trayectoria en América Latina y España y ha conquistado a miles de fans con sus canciones que se han reunido en 24 discos de estudio. Los orígenes de estos músicos están en España, país que consideran como su segunda casa

Es donde se afincó Rocío, la hija de Lucía Galán, en 2022. Nacida del matrimonio de la cantante y Alberto Hazán, se dedica también a la música después de haber comenzado estudios de Medicina y luego Psicología, carreras que abandonó.

Según Lucía en este trance es Rocío quien le ha brindado su apoyo. “Es mucho más que mi hija, es mi sostén cuando voy cayendo, es mi compinche en planes divertidos. Es quien me calma cuando no encuentro el norte, es la que me ubica cuando no veo con claridad. Es todo”.

En 2022, la pareja visitó Ecuador. Entonces se presentó en el coliseo Voltaire Paladines Polo para celebrar 40 años en el escenario. Al año siguiente volvió y el show lo ofreció en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

'A esa', 'Valiente', 'Una estúpida más', 'La familia', 'Por ese hombre', 'Payaso', '2020, el año que se detuvo el tiempo', y 'Traición' son algunos de sus éxitos.

