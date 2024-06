Los papás más guapos de la farándula ecuatoriana: están como ellos quieren...

En ocasiones se cree que padre es sinónimo de hombre que pierde todo su atractivo. No es raro que cuando ejercen ese rol se descuiden y luzcan una gran barriga y, los que corren con suerte, conservan su cabellera. Ya no es así. Ahora se cuidan más y están como quieren. En este grupo quisimos incluir al cubano Renier Izquierdo, pero se negó alegando que no quiere exponer a su bebé, Renier Antonio. Sin embargo, en sus redes sociales y en las de su pareja, Antonella, aparece con frecuencia. También lo llevó a De casa en cas

Para el ministro de Turismo, Niels Olsen, ser padre es la mejor experiencia de su vida. “Todo gira alrededor de mis hijos Oliver, que tiene cuatro años, y Vittoria, de dos, y realmente todo lo hago pensando en ellos. Lo que más me entusiasma de la semana es cuando los vuelvo a ver después de mis viajes a Quito y por el país por el trabajo que tengo”.

Cuenta que antes de que nazca Oliver tenía un perro que se llamaba Dylan, “que era como nuestro hijo también, me gustaba mucho porque me encantaba su personalidad y porque en general esa raza tiene los ojos de colores diferentes. Cuando me entregaron a Dylan estuvo espectacular, pero tenía los dos ojos cafés. Pero cuando tuve a mi hijo Oliver, él salió con un ojo verde y otro azul y esa fue una linda sorpresa, y me encanta que haya sido así”.

En cuanto a tener más “hijos humanos, creo que estamos satisfechos y con las manos completas; pero más hijos caninos posiblemente sí en el futuro”.

Su hija es su inspiración

Cuando se le comenta que está en la lista de los papitos guapos, responde: “Sin comentarios (risas). Ya en serio, la verdad me siento halagado y agradecido con el cariño, pero no es un tema al que le presto atención. Voy a celebrar con mi familia en el campo, en la hacienda, metiéndome en la laguna, nadando en el río, montando a caballo y compartiendo con mis hijos y mi esposa (Romina)”.

El modelo brasileño Cezar Augusto, competidor de 'Soy el mejor', considera que ser padre es una fuente de propósito y motivación. “De hecho, la razón por la que acepté participar en un programa de baile es precisamente por mi hija la que es mi inspiración. A pesar de no saber bailar y de que no me gustaba, decidí hacerlo para darle el ejemplo, mostrándole que en la vida hay que estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort y esforzarse”, explica.

Su hija Virginia María, fruto de su relación con la presentadora y exreina de belleza Virginia Limongi, “es la luz de mis ojos. Considero que ser un buen ejemplo y un padre amoroso son elementos cruciales en la vida de una persona, especialmente de una niña. Cada día se aprende, y para mí, que crecí sin la presencia de un padre, el amor ha sido la fuerza que ha roto esos ciclos, permitiéndome mejorar pensando en su futuro”.

Confiesa que no se cree un papá guapo, pero sí agradece profundamente el cariño demostrado por este país y su gente. “Cada muestra de afecto hace que mi amor por Ecuador crezca día a día. Quiero dejar un mensaje a esos papás que salen a trabajar para proveer sus hogares y que no siempre son valorados. Un abrazo para ellos, no están solos, pero la vida de nuestros pequeños hace que valga la pena el esfuerzo”.

"Este niño es especial"

El actor colombiano Julián Campos vivió duras experiencias. En tres ocasiones se quedó con las ganas de ser padre. Los niños que esperaba su esposa, Kimberly Cedeño, no nacieron. Después de esos intentos, en 2023 vino al mundo Julián Hernando.

“Este niño es especial. Tiene nueve meses, el 12 de junio los cumplió. Es nuestro pilar. Desde que llegó a nuestras vidas es nuestro todo, nuestro motor y es nuestro bebé arcoíris, nuestra adoración. Nos ha traído muchas bendiciones”.

Añade que la relación con su esposa ha tenido muchas etapas, debido a las pérdidas que sufrieron. “Ya no queríamos intentarlo. Al principio, ni seguir luchando. Pero nos agarramos de lo lindo y malo para fortalecer nuestro matrimonio. No perdimos la fe. Estoy emocionado, porque será mi primer Día del Padre. Mi hijo llegó a enseñarnos mucho y vivimos un buen momento como familia, nos sentimos agradecidos. Debemos entender que Dios es el que decide cuándo. Es en su tiempo, no en el nuestro. Cuando decidimos tomar con calma todo y no desesperarnos fue que llegó nuestro hijo”.

Entre risas, comenta que no se considera guapo, “más bien quiero verme joven, lleno de energía para mi hijo, ese es el motivo verdadero”.

Andrés con tres de sus cinco hijos. Cortesía

"Con seis hijos tengo miles"

El ministro del Deporte, Andrés Guschmer, tiene cinco hijos: Luciana (23), Lucas (20), Alina (19), Victoria (7) y Sienna (1). Además de Matías (21), hijo de su esposa Valeria. Dice que con seis chicos “tengo miles (risas). Ahora me pasa que me paran y me dicen: ‘Eres Andrés Guschmer, ¿verdad?’. Les respondo que sí y me dicen: ‘Porfa, mándale un besote a Lu, ¡dile que la amo!’. Con Vic también causa risa porque hay mucha gente que la reconoce y la saluda o le pide fotos. Y ella luego me dice: ‘¿Si sabes que te reconocen porque eres mi papá?. Porque Lu y Ali me suben en TikTok y por eso soy famosa’. Quiero explotar de risa con esos comentarios”.

Él con su familia se reunirá en el departamento de “mi mamá (María) con mi hermano, para almorzar juntos y seguramente recordar a mi papi (Marcelo) y extrañar a Alina que está estudiando en Madrid”.

Le causa risa cuando le comentan que es un padre guapo. “La verdad, les agradezco mucho ese cariño, pero en el fondo me río cuando salen estas designaciones, pues nunca me he considerado guapo y aparte soy lo menos vanidoso que hay”.

