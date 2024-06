Diana León, operada de urgencia

La presentadora de Teleamazonas Diana León se encuentra en recuperación. La vesícula le jugó una mala pasada y debieron operarla de urgencia. “Ya me habían advertido que tenía que sacármela porque como hace un mes y medio tuve que ir a emergencias por un cólico. Me explicaron que el dolor se debía a que la vesícula estaba llena de cálculos, dos grandes y mucho pequeñitos. Luego de eso mejoré mi dieta para poder esperar un rato hasta la intervención, sobre todo para buscar quién lo hiciera.

En el ‘corre corre’ mi mami se puso mal de salud y yo no quería operarme hasta que ella esté en casa. Comencé a darle largas a mi cirugía, pero el jueves me dio nuevamente un cólico, que ya era una señal. El doctor me dijo que debía entrar al quirófano de inmediato.

El diagnóstico fue colecistitis aguda. Esto demuestra que cuando el médico nos da una recomendación, debemos hacer caso. Ahora tendrá que pasar en cama el Día del Padre junto a sus hijos (Agustina, Ignacio, Luciano y Ezequiel) y su esposo Mateo. Por suerte tiene listo el regalo.

Vito llega a los 68 años

El 15 de junio, Vito Muñoz cumple 68 años. El comunicador afirma que este es un mes de eventos destacados, porque no solo celebra un año más de vida, además el domingo es el Día del Padre y en junio se desarrolla la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos de París. Ojalá que tenga tiempo para festejar en familia y no solo se dedique al deporte, aunque sea su pasión.

Está mareado

Lazito de la Farándula está mareado. Es algo que se nota desde hace rato, por los comentarios que muchas veces hace y por su modo de actuar. El reportero y presentador de farándula debe aprender a ser más humilde y más ubicado. Cuanto más alto se sube, más duro es el golpe al caer. Por cierto, ahora que Silvana Torres estará en Detrás de las estrellas, en De casa en casa, de TC, seguramente se darán a matar. De una u otra forma correrá sangre. La presentadora tampoco es una perita en dulce.

Eduardo, el recurso de 'Combate'

Lo invitaron al programa 'Combate'. Eduardo Andrade estuvo en el reality de competencia de RTS y demostró que es uno de los mejores presentadores del país. De inmediato se ganó la aceptación del público y en las redes sociales enviaron comentarios positivos. Estas son estrategias del espacio para que repunte. En la guerra y en el amor todo se vale, al parecer en la TV, también.

