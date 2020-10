Lucho Aguirre: "Aún tengo mucho que dar"

Debido a la pandemia, en mayo pasado el estudio 3 de Ecuavisa (al sur de la ciudad) cerró sus puertas y además el equipo de producción fue separado de la empresa.

El Cuy: ¿se volvió adicto a las cirugías? Leer más

Entre los actores y directores que debieron salir estuvo Lucho Aguirre (63), quien laboró allí 18 años. Pero no se quedó de brazos cruzados y ahora es el director de la obra 'El reencuentro' y del programa 'La gran noche' por Sucre TV online (a las 21:00).

¿No esperaba que tomaran esa decisión?

Estábamos por iniciar un nuevo proyecto, una telenovela escrita por Paco Cuesta, incluso se trajo a un director colombiano de apoyo (no recuerda el nombre). Entonces comenzó la cuarentena y este señor se quedó en el país varios meses. Hicimos la lectura de los libretos vía Zoom, se había elegido al elenco.

La Nena da un paso al costado y se va de Canal Uno Leer más

Luego nos dijeron que no iba, que querían algo menos costoso y con menos personal. Se ideó un nuevo proyecto, que luego también fue descartado. Ahí nos comenzaron a llamar para decirnos que se estaba perdiendo plata y que en esas circunstancias no se harían producciones hasta el próximo año. Salió también Paco Cuesta, Marcos Espín y los actores. Creo que en el futuro contratarán solo por proyectos.

¿Cuál fue su primera reacción?

Al principio me asusté porque todo fue de un momento a otro. Pensé en mi familia. Aunque se tenga la experiencia, a veces la edad pesa para conseguir otro trabajo. Pero si una puerta se cierra, otras se abren.

Krysthel Chuchuca: "Jamás le haría daño a la persona que amo, a José Ramón Barreto" Leer más

Conversé con Martín Calle, se puso en escena 'El reencuentro' (antes 'Puro teatro') con Pamela Palacios, Ricardo González y Martín. Estoy dirigiendo esa obra en el centro cultural Loja en la FAE y nos va bastante bien. Además doy clases de actuación los sábados en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas.

A algunos la cuarentena los deprimió, otros le sacaron el jugo...

La pasé en casa, por suerte no nos enfermamos. Pero aproveché el tiempo leyendo, estudiando e investigando. Tengo un grupo de teatro que hizo 'Zona Candela' y que sale los miércoles a las 18:00 por Spotify. A pesar de la situación, la creatividad sigue funcionando. Soy una persona muy activa y me mata estar sin hacer nada.

Teresa Arboleda: "No pienso en retirarme de la televisión" Leer más

A Ecuavisa no le ha funcionado la telenovela 'Sí se puede'.

No la he visto, por ello no puedo opinar, pero hay malos comentarios y los periodistas deportivos han sido fuertes en sus críticas porque, al parecer, históricamente los hechos no coinciden.

El 2020 ha sido complicado para la producción nacional, durante años se luchó para que nuestro trabajo se asiente, nos siga el público y estar en horarios estelares. Esto ha sido un retroceso. Nos han invadido las telenovelas turcas.

Allen Panchana llega para dirigir los noticieros de TC Leer más

Su faceta actoral puede salir de nuevo a flote...

Por supuesto, puedo hacer un proyecto propio. Me encantaría volver a actuar. Durante mi carrera siempre me han dado papeles secundarios, pero se han destacado tanto que se han convertido en roles principales (risas).

Es decir que hay Lucho Aguirre para rato…

Un amigo decía: “Todos los días me levanto y dejo el viejo dentro, salgo yo”. Todavía tengo mucho que dar, estoy lúcido, escribo, dirijo y existe chance para seguir creando. Además del programa de entretenimiento, 'La gran noche', hay el interés de crear un canal online con varios contenidos. Como expresa Vicente Arroba, el propietario de Sucre, “despacio se escribe con buena letra”.

Lucho con Angélica Arriciaga, Meche Pacheco, Jota Jaramillo, Héctor Díaz y Orlando Quiñónez. Jimmy Negrete // EXPRESO

“La TV que ya no hay”

'La gran noche' es el espacio dirigido por Lucho Aguirre y presentado por María Mercedes Pacheco, Héctor Díaz y Jota Jaramillo y en la parte cómica están Orlando Quiñónez y Angélica Arriciaga.

“Hace más de un mes me llamó Vicente Arroba porque tenía un equipo guardado al que quería darle uso. Con Héctor y Vicente fusionamos ideas. No estamos inventando nada, pero este nuevo espacio tiene esa televisión que ya no hay, con concursos, juegos, invitados, es interactivo y ofrece música.

Todos tienen experiencia, nos conocemos, solamente estamos en otro escenario y con otra realidad. Hay ganas y creatividad”.

El actor y director añade que para él es algo totalmente nuevo. “Estoy acostumbrado a la TV abierta, no a la digital. El tiempo es más reducido y hay que evitar que el público se desconecte”.

El reprise es los jueves a las 21:00, por Sucre TV online.

Trayectoria

Lucho fue director de 'Manzana 12', serie infantil emitida por SíTV, ahora Canal Uno; de 'El rincón de los bajitos', programa concurso de Ecuavisa, además de 'La taxista', 'El Combo Amarillo', 'Tres familias' y 'La Trinity'.

Héctor Díaz, presentador

Héctor Díaz. Jimmy Negrete // EXPRESO

"Es un gran sueño que teníamos y que por fin se hace realidad. Aunque es un reto diferente, se mantiene el toque tradicional que ya no se veía. La TV ahora solo es ‘reality morbo’, se vende carne y no profesionalismo".

María Mercedes Pacheco, actriz y presentadora

Meche Pacheco. Jimmy Negrete // EXPRESO

"Es la primera vez que animo un programa concurso interactivo y con una nueva realidad. Lo considero un nuevo reto y una gran responsabilidad. Lo hago con amor y muchas ganas".