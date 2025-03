Lollapalooza Chile: lo mejor del festival, desde Justin Timberlake hasta Mon Laferte

Es la décima tercera ocasión en que Chile organiza el Festival de Música Contemporánea Lollapalooza, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica. Su relevancia radica en su propósito de diversificar la industria musical y el entretenimiento en la región.

“Fue una locura”: Hija de Musk sobre gesto que hizo su padre y causó controversia Leer más

Si bien el festival nació en Estados Unidos en 1991, en Sudamérica llegó primero a Chile en 2011 y, ese mismo año, se extendió a Argentina y Brasil. Ha reunido tanto a artistas emergentes como a figuras consagradas, entre ellas Red Hot Chili Peppers, Metallica, Miley Cyrus y Foo Fighters.

Aunque este tipo de eventos sirven como escaparate para nuevos talentos, es innegable que el público asiste, sobre todo, atraído por artistas con una trayectoria consolidada. Según cifras de la organización, Lollapalooza ha reunido en Chile a más de 2,2 millones de personas.

Las lágrimas de Justin Timberlake

La noche del sábado, Justin Timberlake cumplió -¡y con creces!-con el público chileno. En la segunda jornada de Lollapalooza, celebrada en el Parque Bicentenario Cerrillos, el cantante debutó en el país y cerró la velada tras la presentación de Alanis Morissette.

El estadounidense subió al escenario luego de una breve introducción de la banda que lo acompaña en esta gira. Inició su presentación con Mirrors y recorrió diversas etapas de su carrera, con énfasis en su segundo álbum de estudio, FutureSex/LoveSounds.

Para conquistar a su audiencia, durante Cry me a river, pronunció varias veces la palabra “Santiago”, mientras invitaba al público a cantar más fuerte. Entre pausas y temas, agradeció a los asistentes por hacer su sueño realidad y se mostró conmovido hasta las lágrimas al pedir aplausos para Alanis Morissette y Foster the People. La ovación creció aún más cuando expresó su deseo de que alguien grabe ese instante para mostrárselo a sus hijos algún día.

Más tarde, al regresar al escenario por última vez, interpretó Until the end of time acompañado del piano.

RELACIONADAS Justin Timberlake recibe duras críticas por su nuevo disco

Algunos problemas al descubierto

El Teatro Nacional Sucre estrena su temporada 2025: horarios y obras Leer más

El sábado fue una jornada larga y soleada, lo que dejó en evidencia uno de los principales inconvenientes del evento en Chile: la falta de sombras en un espacio con grandes distancias entre los escenarios.

A pesar de ello, la presentación de Mon Laferte destacó por su capacidad para interpretar una amplia variedad de géneros, desde rancheras hasta boleros. Se presentó casi a las 23:00, Y como ocurrió con Paco Amoroso y Catriel, a la chilena le quedó chico el escenario.

El show paralelo de Justin Timberlake en el escenario principal no fue impedimiento para que miles de fanáticos se agolparan para disfrutar de su artista. Ella llegó al escenario vestida de rojo a una escenografía que simulaba un cabaret, e hizo cantar a un público que sobrepasaba notoriamente la carpa del stand.

Otra de las grandes atracciones fue Nathy Peluso y sus compatriotas argentinos, Babasónicos, que convirtieron el festival en una fiesta de rock experimental de muy alto nivel.

Para el domingo, con un horario extendido hasta la medianoche -algo inusual en ediciones anteriores-, se esperaba la participación de los esperados Tool y Shawn Mendes. El cartel de artistas locales incluía a Los Tres y Polimá Westcoast, entre otros.

Desde 2022, el Parque Bicentenario Cerrillos reemplazó al Parque O’Higgins como sede del festival y se ha consolidado como un lugar habitual para eventos de gran magnitud que congregan a decenas de miles de personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!