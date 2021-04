Llane, equilibrio entre presente y futuro

Seguir a Llane en redes sociales y ver sus historias y publicaciones es como recibir una inyección de energía. EXPRESIONES quiso conocer más a detalle sobre lo que hay detrás de su habitual sonrisa, su buena vibra y sus mensajes siempre positivos. Y fue durante una conversación vía Zoom que el artista reveló cómo son sus mañanas y cómo estas influyen en su día.

“Son superpoderes. Antes era medio escéptico en eso y pensaba ‘¿cómo así que orar o agradecer?’. Pero cuando vi que personas que van pasando por cosas difíciles en la vida te dan esa información, es cuando lo empiezo a aplicar. Desde que me levanto, me conecto, estoy sentado por ahí una hora en el balcón, me pego una ‘oradita’ y agradezco por todo lo que tengo. Después desayuno tranquilo sin estar pegado al celular, estoy enfocado y es un tiempo para mí que me sirve mucho para comenzar lo que viene después”, señala.

Siempre tenemos una sensación de que nos falta algo y ya me he dado cuenta de que la mejor manera de no sentir eso es vivir la vida con cosas simples, como ir a un parque a caminar con tu perro y sentirse pleno. Desde ahí uno empieza a encontrar un equilibrio chévere.

Para el colombiano, agradecer es sinónimo de vivir en el presente y es ese gesto lo que aterriza cuando se deja llevar por las rutinas y el ajetreo diario, olvidándose de que lo único que existe es el ahora. Lograr un equilibrio entre el hoy y el mañana es clave para sentirse pleno y la forma en la que lo ha hecho Llane es “dándose cuenta de para qué uno es bueno y que uno está peleando la batalla que es por el camino que es. ¿Qué más podría estar haciendo yo en mi vida? Nada”, asegura.

Cuestionar sobre estos tiempos tiene un propósito y es que nos cuente sobre su nuevo sencillo titulado 'Presente y Futuro', al lado de Zion y Alvarito Díaz. Emocionado por el lanzamiento, el ahora solista sigue por esa misma línea musical desde que inició su carrera tras salirse de Piso 21 y adelantó que, en septiembre de este año, presentará su primera producción discográfica que contará con algunos de los sencillos ya conocidos y otros cuantos nuevos. Asimismo, reveló que incursionará en la actuación y formará parte de un reality en Colombia. Muchos proyectos alternos pero, sin duda, la música es lo que lo hace vibrar alto.

El toque femenino en su carrera

Cuando pertenecía a la agrupación Piso 21, Llane estaba rodeado solo de hombres. Ahora en esta nueva etapa comparte tiempo con Karolayn Corzo, su fotógrafa personal, a quien EXPRESIONES entrevistó hace unos meses.

Le preguntamos al cantante cómo ha aportado su acompañamiento y visión laboral. “Ha sido lo mejor del mundo. La presencia femenina es muy importante, el gusto de esta mujer es increíble, le da a uno mucha tranquilidad. Yo me entiendo muy bien con las mujeres para trabajar porque tienen paciencia. Ella me escucha, podemos hablar de nuestra vida. Me ayuda mucho con las cosas de mi carrera, pero también con cosas personales. Poder estar con gente que uno quiere en el camino no tiene precio”, contesta.

La estrecha relación entre Llane y Karolayn Corzo ha permitido que el trabajo profesional sea mucho más efectivo. Cortesía Karolayn Corzo

¿Adiós a las fotos sin camiseta?

En una reciente publicación en Instagram, el artista dijo que ya no publicaría más fotos sin camiseta, algo que hace constantemente. Sus fans, atacadas, quisieron saber si era verdad o no.

“(Risas) Era por molestar, yo no me las voy a dejar de quitar. Las foticos van, lo dije porque ya había puesto muchas, pero cuando subí la última pensé: ‘Voy de lanzamiento, estoy celebrando y ya pues para que me vean el cuerpo y que crezca el engagement’”, refiere.

En el Time Square por primera vez

“Vivir ese momento, ver todas las luces, uno caminando por la calle, la pantalla, ver la portada de 'Presente y Futuro', fue wow. Esas cosas son las que le hacen a uno decir que todo ha valido la pena. Hubo gente que se acercaba a disfrutarse el momento conmigo, muchos seguidores de mi carrera estuvieron ahí. Nos tomamos fotos. Yo estoy muy feliz por ese apoyo, eso no tiene precio”.

Así describe su presencia, por primera vez, en el Time Square. la icónica intersección entre la avenida Broadway y la Séptima Avenida. Pero también agradece a sus fans que han estado con él desde el principio hasta ahora.