Las canciones del fin de semana

Como cada fin de semana, las playlists de las plataformas digitales se llenan de música nueva, y solo las más pegajosas son las que sobresalen. Entre todas esas cientas canciones, le presentamos las que más han tenido plays y buenos comentarios.

No deje de ver sus videoclips y llenar de música lo que queda del fin de semana. Desde pop urbano, rock noventero hasta el clásico e inigualable sonido de la banda colombiana Morat. Deleítese escuchando lo nuevo de los artistas latinos.

Insisto de Llane

El artista colombiano sigue demostrando fielmente cuál es su estilo musical, y abre el 2021 con Insisto, su reciente sencillo. Esta canción, compuesta por Llane y Caleb Calloway, habla de un amor libre y dispuesto a dejar ser al otro sin ataduras. “Siempre he pensado que el amor es libertad, es dejar ser, dejar vivir y no querer cambiar a la otra persona, es algo que vamos aprendiendo con los años, y precisamente de esto habla esta nueva canción, de decirle a la mujer que nos gusta que, si está a nuestro lado, todo va estar mejor que con esa persona que no la trata bien”, escribió en una publicación de Instagram. El videoclip fue grabado en Miami bajo el concepto de un roadtrip y fue dirigido por Karolayn Corzo y Andy Flórez. La pieza audiovisual ya sobrepasa las 100 mil reproducciones en Youtube.

No hay más que hablar de Morat

Desde principios de esta semana, la banda colombiana dejó en manos de sus seguidores cuál sería su próximo sencillo. Se dividieron en dos equipos, uno que apoyaba el tema No hay más que hablar y otro le hacía barra a De Cero. El debate terminó ayer cuando sorpresivamente lanzaron No hay más que hablar y alegraron a todo su público ya que tenían varios meses sin presentar material nuevo.

Cuando te fuiste de Aitana y Natalia Lacunza

Desde el lanzamiento de 11 razones, su última producción discográfica, Aitana se ha convertido en la más rockera y noventera de la nueva generación de artistas españoles, y sus fanáticos le aplauden y le piden que no abandone este género que ha estado olvidado en los últimos años. Junto con Natalia Lacunza, presentó Cuando te fuiste, versión “en el garaje”, donde se desarrolla todo el videoclip que ya se encuentra en el top 10 de tendencias en Youtube España.

Cuántas veces de Danny Ocean y Justin Quiles

El artista venezolano Danny Ocean ha estado también un poco callado en los últimos meses, y ahora sus fans están de suerte ya que lo pueden volver a escuchar en una colaboración que no se lo imaginaban. Y es que el intérprete de Swing se juntó con J Quiles y Ovy on the Drums como productor principal, para lanzar Cuántas veces. Esta canción forma parte de lo que será su nuevo disco, planeado para presentar este 2021.