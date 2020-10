Llane se desnuda en cuerpo y alma

La música lo envolvió desde niño. Es con ella con la que puede expresar sus sentimientos más profundos, dejar ir lo que duele y también sanar. Aunque el reguetón suele ser considerado un género festivo, poco introspectivo, Llane ha logrado mezclar ambas características con su última canción llamada Será.

EXPRESIONES conversó desde su casa en Miami, desde donde dio todos detalles de su colaboración con su amigo Manuel Turizo. Llane deja el corazón en este sencillo.

Con Será mantiene la línea del R&B pese a tener como invitado a Manuel Turizo, un cantante de reguetón. ¿Cómo fue que lograron mantener el equilibrio entre los géneros?

Qué bueno que me dices que sigo con mi estilo. Yo creo que la gente se conecta por las letras, el sentimiento. Como por la identidad de uno y como me expreso. Hay gente que te entiende y va muy acorde a tu personalidad, entonces esta canción representa un momento del amor que por malos tragos cometemos errores. Le hice daño a una persona que amaba y todas esas semanas después de que me echaron yo me cuestionaba todo el tiempo de que si la volvería a ver y así. Entonces salió la canción y Manuel sintió esta canción tan propia como yo. Él escribió su rap y de verdad la llenó y completó mi experiencia.

La mujer a la que le canta este tema ¿ha escuchado la canción? ¿Le ha dicho algo al respecto?

¡Claro! Yo se la mostré para pedirle perdón y lo hizo. Fue hace como año y medio. Ella me disculpó y ya, pues, en su momento me dio una segunda oportunidad. Ya no estoy con ella pero eso fue lo importante.

¿Le fue difícil presentar esta realidad?

A mí me gusta contar lo que me pasa. No me estoy exponiendo mucho porque no muestro cosas de mi pareja. Lo que quiero es que por medio de mi historia las personas entiendan que todos podemos cometer errores. Incluso los artistas. No todos manejamos las cosas del todo bien. Hay que asumir, con responsabilidad, los errores. Y con ganas de volver a recuperarte y pedir perdón. Mi propósito es que la gente sepa que está bien pedir perdón.

¿Y por qué presentar esta canción ‘era un sueño que tenía que contar’?

Porque mi carrera ha pasado por muchas etapas desde que estoy en solista. No sabes lo que he trabajado para que esta canción salga, que tenga un featuring, que sea Manuel, que una disquera crea en ti y que tengas a toda una compañía como Warner Music que te dé la mano. A mí me tocó sacar otra música a la planeada por el tema del coronavirus. Pero esta canción es como mi bebé, una de mis consentidas. Es de las más especiales. Es un sueño y ya se puede escuchar.

Contracorriente en el género urbano

Aunque puede ser categorizado como un músico urbano o de reguetón, su influencia y sonido han tomado distancia. El R&B tiene más fuerza. Él nos cuenta cómo siente este estilo dentro del mundo de la música. “Yo de verdad no le echo mucha cabeza a esas cosas de lo que es mi música. Yo simplemente quiero hacer lo mío. He entendido en la vida que cuando uno sigue su propio camino no debes pensar en el otro. Debo mostrar mi historia y no compararme. Quiero que cada canción muestre un capítulo de mi vida. He hecho bolero, pero luego me dicen que hago pop o que soy urbano. Yo ya no sé. Lo que importa es conectar”.

Guarda cuarentena por dar positivo a COVID-19

Juan David Castaño Montoya, conocido por su nombre artístico, Llane, confirmó a sus seguidores en Instagram que tiene COVID-19. “Les quiero contar que tengo coronavirus pero estoy tranquilo, estoy muy bien. Les cuento no con el ánimo de alarmar a nadie, solamente tengo unos compromisos con Univisión y con Tu cara me suena”, reveló el pasado fin de semana. Él era uno de los artistas y padrinos del reality que por ahora suspendió sus grabaciones.

