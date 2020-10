Vanesa Martín: “No tengo pudor alguno”

La artista española se conectó con EXPRESIONES para dar a conocer su nuevo trabajo musical. La creación de su séptimo disco la tomó por sorpresa, y como todo lo que ha ocurrido en 2020, nada estaba planeado. Vanesa Martín ha publicado ya tres sencillos de este disco que pronto saldrá a la venta. Y vuelo, La huella y Salto mortal están disponibles en YouTube.

La poetisa malagueña confirmó que le debe una visita a Ecuador que postergó el pasado mes de junio.

La cuarentena ha sido un proceso que la ha volcado a la creatividad. ¿Cómo maneja toda esta inspiración que se manifiesta en un nuevo disco?

Yo la verdad no tenía previsto sacar nada en 2020. En fechas estaba para 2021, pero justo cuando nos confinaron yo empecé a escribir un montón. Ya tenía algo escrito pero la mitad del disco lo hice mientras estaba en casa. Empezamos a arreglar canciones vía Facetime, videollamadas, notas de voz. ¡Fue una locura! Es que empecé a darle forma a estos temas sin mucho norte, porque tampoco avanzábamos mucho. No estábamos acostumbrados a hacerlo a distancia. José Marín y Tony Romero son los productores que están al mando de este disco y la verdad es que las primeras semanas no sonaban bien las cosas, pero encontramos la fórmula. Lo que siempre tuve claro es que no quería un disco gris pese a los tiempos de angustia. Quería hacer un álbum que esté lleno de fuerza e intimidad. Que dé poder y te agarrara las entrañas y te empujara a vivir.

¿Siente vergüenza o pudor mostrar de más en sus canciones? Estas son siempre muy sentidas…

Nada. No tengo pudor ninguno. Me he desnudado más que nunca. Hay que dejarnos la piel para que de verdad llegue al corazón de la persona que está sentada del otro lado, que va al concierto o que va en su auto y suena la música. Para captar la atención tienes que sentirte identificado y no hay pudor que valga para lograr eso.

¿Y qué suele guardarse de su vida en estas canciones tan íntimas?

¡Nada! Debería guardarme cosas, creo.

Entonces conocemos a Vanesa al 100 % si escuchamos su discografía...

Bueno, puedes conocer a la Vanesa artista. En privado tengo otros matices.

¿A qué cosas le diría siete veces sí?

El disco se llama así porque es el séptimo y es porque es un número mágico. Después le diría siete veces sí a volver siempre a la música, volver a un escenario, a mi familia, al amor libre, a la igualdad entre hombres y mujeres y a vivir intensamente.

Conquistada por Ecuador

Vanesa tiene una relación cercana con los ecuatorianos, ya que su club de fans ha hecho de todo para mantener el contacto. Esto nos cuenta sobre este grupo que en redes sociales siguen el día a día de la artista. “Sí, los fans de Ecuador saltan. Se hacen notar mucho y lo agradezco porque con las redes sociales y la tecnología te acercan al mundo. Gracias al movimiento que ellos están haciendo teníamos prevista una visita en junio, pero se cruzó la pandemia. Ahora lo hemos dejado para el 2021 y todo gracias al apoyo que me han dado en redes sociales. En algún momento los he visto, porque se han movido a algún concierto de Argentina o de México y me han dicho que son de Ecuador. Me han hablado mucho del fan club. Creo que ahora que estamos arrancando con este material nuevo, es hora de hacer algo más cercano con ellos”.

Cuando la creatividad no fluye

Como lo cuenta la propia Vanesa, tuvo una racha importante de creatividad que no pudo desaprovechar. ¿Pero qué ocurre cuando queda una canción a medio hacer? Así es su proceso. “Sabes, sí me ha pasado. Algunas veces sí las retomo. Me ocurrió hace un par de discos, con la canción Sin saber por qué. Yo tenía el estribillo y no me terminaba de gustar la estrofa. Y también me pasó con Hábito de ti. Lo que pasa es que cuando tengo una canción que siempre regresa a mi cabeza y estoy haciendo de comer o estoy viajando y me suena y me suena, me paro y rescato esa letra que dejé suelta y le doy una vuelta. Pero hay otras que por desgracia se quedan ahí”.

Ficha

Nació el 14 de noviembre de 1980 en Málaga, España.

Ha compartido escenario con artistas de la talla de Malú, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Melendi y Pablo Alborán.

En 2005 sacó su primer disco llamado Agua. Desde entonces ha hecho 7 discos.

La música es la cómplice que siempre me acompaña. Vanesa Martín

Lo que ha cambiado

Tenía previsto componer en Miami y en México. Iba a viajar y componer para otros artistas.

El disco estaba previsto para 2021, pero la emoción a flor de piel despertó aún más su creatividad. Escribió canciones, sonetos, comenzó a pintar.

No ha sentido ningún tipo de presión para crear el CD. Sin embargo, sabe que mercadológicamente, podría ser contraproducente sacar un disco ahora porque no sabe cuándo se podrá volver a hacer giras.

Quiere llegar a más países nuevos.