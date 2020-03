Llaman ridícula a La Fucsia

Después de que el sábado pasado se conoció el primer caso de coronavirus en Ecuador, la ciudadanía se alborotó de tal manera, que corrió a buscar mascarillas en las farmacias. Los expertos en salud las recomiendan cuando se tiene alguna afección respiratoria, gripe...

Las famosillas como La Fucsia y Sofía Caiche decidieron usarlas. A la primera de las mencionadas le dieron harto palo en las redes sociales, le dijeron ridícula y más. Lo peor fue cuando expresó que tratará de evitar contacto con su fanaticada.

Para muchos una exageración y además se alega que seguramente no tiene seguidores. Los que la cuestionaron olvidaron que Zully Guillén (su nombre real) lucha contra el cáncer de tiroides, tal vez tiene sus defensas bajas. Cada dos meses acude a Solca para someterse a chequeos.

Con esta medida, ella trata de tomar precauciones en lo referente a su salud. JIMMY NEGRETE

Le molestó las burlas y los memes que se hacen del coronavirus, porque hay gente que ha muerto. “Quisiera que al pueblo se le regale alcohol y mascarillas, porque algunos no tienen ni para comer”.

Mientras que Sofía Caiche subió un video para advertir que usaba la mascarilla porque tiene alergia, algo de gripe y debido a sus compromisos laborales, durante los fines de semana, está ronca. Al escuchar su voz se nota que es así. “Si me ven protegida, son estas las razones, una forma de precaución. Me metí en el acondicionador de aire con el cuerpo sudado y me hizo daño”.

Ella es parte del espacio 'Marejada 2020' que se ve por Facebook y Telerama y por ello debe permanecer en La Libertad los viernes y los sábados. “Me quedaré en casa hoy (ayer) y el miércoles. No se asusten porque no es nada de gravedad”, añadió cuando conversamos con ella.