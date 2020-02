Frank Bonilla: "Ahora soy el dueño de mi tiempo"

Frank Bonilla renunció a la serie 3 familias, por lo que ya no se lo ve en la última temporada. El artista venezolano radicado en Ecuador compartió su manifiesto Tengo que decirlo, en el que expuso todos sus sentimientos y emociones dentro y fuera de la pantalla.

1 “Luego de actuar en cuatro temporadas, no estoy más en la serie 3 familias pero continúo en el teatro haciendo micro. En septiembre estaré en Drácula, una obra del Teatro Sánchez Aguilar”.

2 “La actuación es mi pasión. Mi segunda venida a Ecuador (2015) se dio gracias a Luly Ossa, quien me llamó para Guayaquil, una historia de amor. Recuerdo que en ese momento estaba en Venezuela y oraba para que ocurriera algo y aquí estoy”.

3 “Estar en 3 familias fue una experiencia maravillosa, pero en la vida hay ciclos. En este tiempo, me di la oportunidad de seguir creciendo y desarrollarme en otras áreas”.

4 “Me dediqué al crecimiento personal, tomé talleres de coaching, charlas de capacitación, estudié programación neurolingüística y conecté con una cadena de inversiones”.

5 “Además de ser coach de negocios, trabajo con equipos de alto rendimiento e invierto en el mercado financiero. Di un giro total, pero no fue algo de la noche a la mañana”.

6 “Todos tenemos un potencial interior poderoso y es mejor volcarlo a algo que sea tuyo, pero el sistema te obliga a otra cosa. Lo que debes hacer es que mientras estés en él, aprovechar lo que este te da y desarrollar en paralelo tu propio emprendimiento y finalmente dejar la zona de confort”.

La primera vez que Frank llegó a Ecuador fue en 2004. La niñera le dio enorme popularidad. Juan Faustos

7 “Lo que hago ahora lo complemento con la actuación para sentirme satisfecho y llenar tanto mi universo físico y material como el creativo. Soy el dueño de mi tiempo”.

8 “Llenar todos los ámbitos de mi vida me permiten ser mejor papá, mejor esposo, mejor amigo y mejor coach”.

9 “Quiero ser un padre presente, considero que la sociedad ecuatoriana se ha descuidado en esto. No se trata de decir que trabajas para tus hijos, sino de pasar tiempo con ellos y no que lo haga un extraño. Observarlos, darles una guía oportuna y a tiempo, porque cuando no la han recibido y se meten en problemas, tratas de encontrar una solución pero ya es tarde”.

10 “Mi hijo Evans (7) sacó de mí el lado soñador, dibuja muy bien inclusive ya ha actuado conmigo. Sara (5) es la bailarina y Jagia (3), la menor, tiene una personalidad arrolladora y envolvente. Los disfruto al máximo, siento que estoy en una etapa plena que no había experimentado antes”.

11 “Me siento poderoso, estoy alcanzando potenciales que ni yo mismo conocía, y esto pasa con todos, es cuestión de ser valiente. El miedo son cinco letras que te atrapan. El 85 % de la gente se dedica a algo que no le agrada”.

12 “No estoy a favor de quienes critican ahora a 3 familias porque recordemos que la televisión, el cine y el teatro te venden fantasía. Son medios para crear. Si bien es cierto la serie partió de una realidad, la verdad es que los seres humanos vamos de un lado a otro”.

13 “Deben presentarse cosas locas en la pantalla chica, la vida es así. Si somos muy cuadrados, esa rigidez tarde o temprano nos hará caer, pero si somos flexibles para que entre a nuestra vida algo de locura, nos daremos cuenta de que es sano y positivo”.

En marzo actuará en la obra Una amiga más, escrita por Maluly Oliva. Juan Faustos

14 “No descarto volver a la televisión y hacer cine, pero sucede algo curioso. Ahora que no estoy en la televisión, se enteró una productora y me llamaron para actuar en una película, pero querían darme tres lochas”.

15 “Hay un mal concepto de quienes no aparecemos en la pantalla chica y creen que nos deben pagar cualquier cosa porque consideran que estamos necesitados. Se equivocan. Hay muchas opciones para trabajar. En mi caso tengo tres profesiones, otros colegas tienen sus talleres, negocios y empresas”.

16 “En marzo estrenaremos en Cábala, Una amiga más, u#na obra escrita por Maluly Oliva y en la que actúo con Diego Murtinho. La presentamos el año pasado y llenamos todas las funciones”.

17 “La actuación tiene sus subidas y bajadas y no es bueno dejar todos los huevitos en un solo lugar. Hay que aprender otras cosas, así evitarás que crean erróneamente que no estás en nada y que aceptarás lo que sea”.

18 “Financieramente, en un banco, el actor no es bien visto como sujeto de crédito y es algo que solo ocurre aquí en Ecuador, porque en Brasil, México y Colombia, el actor además de ser respetado, es bien pagado por un canal”.

19 “Un actor en este país si no se ha preparado en algo más, y es lo único que sabe hacer, tarde o temprano, cuando ya no tenga el físico, le dirán ‘chao’”.

20 “La televisión vive gracias al talento de alguien, le pone valor y se adueña de esa capacidad. Debería existir una ley que haga respetar los derechos de los actores. Fíjate, TC Televisión transmite novelas mías de hace años y no se ve un dólar de eso”.

21 “Yo podría participar en un nuevo proyecto pero las cláusulas de un contrato serán diferentes. Un valor determinado con una rentabilidad en caso de un reprisse. Funciona como un best seller, eres escritor, el libro se vende sin importar el tiempo, porque hay leyes que protegen el derecho de autor”.

22 "Los actores tenemos el derecho sobre nuestros personajes, pero los canales de televisión se apropian de ellos y eso está muy mal. No puedes hacer el papel que tú interpretaste y desarrollaste en otro lado porque no te pertenece".