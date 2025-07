Leyendas de la música global se despiden de Ozzy Osbourne

El mundo de la música se encuentra de luto tras la partida de John Michael 'Ozzy' Osbourne, el legendario vocalista de 'Black Sabbath' y figura clave en la creación del heavy metal, quien falleció este martes a los 76 años en su ciudad natal, Birmingham.

El adiós de los grandes del rock

El pasado 5 de julio, Ozzy se despidió de los escenarios en el evento 'Back to the Beginning' en el estadio Villa Park de Birmingham, un concierto que reunió a los miembros originales de Black Sabbath (Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward) junto a un elenco estelar de músicos que honraron su trayectoria. Artistas como Metallica, Guns N’ Roses, Steven Tyler de Aerosmith, Ronnie Wood de The Rolling Stones y Tom Morello de Rage Against the Machine compartieron escenario con Osbourne.

Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales y comunicados oficiales se inundaron de tributos. Metallica, una de las bandas más influyentes del metal, expresó su dolor con un mensaje acompañado de una imagen junto a Osbourne: "Estamos desconsolados y devastados por esta pérdida y enviamos nuestro amor y condolencias a Sharon y a su familia". Ronnie Wood, por su parte, destacó la emotividad del concierto de despedida: “Estoy muy triste por la muerte de Ozzy Osbourne. Qué hermoso concierto de despedida tuvo en 'Back To The Beginning' en Birmingham”.

Otros artistas, como Elton John, resaltaron el carácter pionero de Osbourne, describiéndolo como “gran pionero que aseguró su lugar en el panteón de los dioses del rock”. Gene Simmons de KISS lo llamó como un "gigante, amado y querido"., mientras que artistas como Pearl Jam y Jack White compartieron recuerdos de él y de cómo las canciones de Black Sabbath inspiraron sus propias trayectorias.

Por su parte, Slash, el icónico guitarrista de Guns N’ Roses, publicó un homenaje en el que calificó a Osbourne como "pilar del espíritu del rock n roll", agradeciendo su valentía para romper barreras musicales y culturales. Pero estoy tan feliz de que Ozzy tuviera ese último show que todos pudimos compartir con él", escribió Slash, acompañando su mensaje con una foto de Ozzy en su último festival. Estas reacciones, cargadas de respeto y nostalgia, subrayan cómo la música y la actitud desafiante de Osbourne dejaron una marca indeleble en artistas de distintas corrientes, consolidando su estatus como una figura universal del rock.

RELACIONADAS El último concierto de Ozzy Osbourne llegará al cine en 2026 como homenaje póstumo

Homenajes desde Birmingham y el mundo musical



A las reacciones se le agregan la de Deep Purple, Spinal Tap y Zakk Wylde que también destacaron la importancia e influencia de Ozzy en el mundo de la música y de este arte. A todo estos mensaje se agrega el alcalde de Birmingham, John Cotton, que también se refirió en redes sociales sobre él diciendo: “Me alegra que Birmingham haya podido decirle a Ozzy lo mucho que significaba para nosotros y honrarlo con sus compañeros de Black Sabbath antes de que nos dejara. Descansa en paz, Ozzy, y gracias", escribió.

Ozzy Osbourne no solo marcó un hito con Black Sabbath, banda que fundó en 1968 y que dio origen al heavy metal con discos como Paranoid y Master of Reality, sino que también consolidó una carrera solista exitosa con álbumes como Blizzard of Ozz. Su estilo provocador, su voz única y su carisma lo convirtieron en un ícono cultural, trascendiendo la música para convertirse en una figura de la cultura popular.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO