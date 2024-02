Letizia se reencuentra con Martin Scorsese

La agenda oficial de la reina Letizia no incluía ningún evento oficial ayer. Sin embargo, ella decidió posponer sus quehaceres en Zarzuela para ir a la Academia de Cine, en Madrid con el fin de reencontrarse con el director Martin Scorsese, de visita en España. Un viejo amigo al que conoció en el 2018 cuando fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias.

La Academia celebró un coloquio exclusivo presentado por Rodrigo Cortés con Martin Scorsese como invitado estrella y la soberana no quiso perder la oportunidad de escuchar al cineasta en primera persona.

Muy elegante, la mujer de Felipe VI lució un impecable traje blanco que contrastaba con el rosa chicle de su abrigo, un diseño de lana oversize que estrenó durante su viaje de estado a Suecia en 2021.

Durante la charla, el ganador de un Óscar y nominado en la próxima edición de los premios por Los asesinos de la luna aseguró que a sus 81 años no piensa en retirarse, quiere seguir haciendo lo que más le gusta.

“Todavía me gustaría hacer unas cuantas películas. No sé de memoria el número de cintas que he hecho, prefiero mirar adelante”, dijo y resaltó las posibilidades técnicas que están ahora a disposición de los cineastas para lograr resultados impresionantes en la gran pantalla.

Martin Scorsese. Agencias

A su salida ya se había corrido la voz de la presencia de Letizia y la monarca no dudó en saludar a las decenas de personas que se agolparon a las puertas de la Academia de Cine para verla.

Con su esposo, Felipe. Agencias

Con este inesperado gesto, confirma que el cine es una de sus grandes pasiones y aprovecha su posición para conocer más sobre el séptimo arte.

