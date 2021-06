Lérica: sus raíces, el arma para destacar

En los tema de este grupo urbano con toques flamencos no faltan las palmas ni los sonidos del cajón.

Desde la nave, como le llaman al estudio de grabación que tienen en Madrid, Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, integrantes de Lérica, se conectaron para conversar con EXPRESIONES. El dúo, al que se la ha adjudicado el título de los creadores de los hits de verano en España, está promocionando Hamaca junto a Beret y Lalo Ebratt. Al mencionar a estos dos artistas, es posible imaginar que se trata de una combinación explosiva y muy distinta sonoramente.

Lérica se ha posicionado como un grupo urbano con toques flamencos y, como ellos dicen, a ninguna de sus canciones les hace falta las palmas y los sonidos de un cajón, entre otros ritmos clásicos y distintivos de su país. Habiendo tantos cantantes que van por el mismo género, ellos lo hacen de una manera distinta y aseguran que esa es la razón principal para destacar en Latinoamérica.

Anécdotas de Hamaca

“Con Lalo y Beret ya teníamos comunicación a través de las redes. Parecen muy diferentes, pero los dos tienen una esencia muy tropical. La canción es totalmente de verano, sin embargo el rodaje del videoclip nos cogió en plena Filomena (la nevada que hubo en Madrid). Todo el mundo estaba en su casa y nosotros encerrados grabando rodeados de nieve. Teníamos dos tubos calientes en nuestras caras para no tener frío”.

¿Qué necesita un tema para ser éxito en verano?

Como ya se dijo, muchos medios definen al dúo como los ‘hit makers’ de la época de playa en Europa. Y es que, justamente, dos de sus canciones, Flamenkito con Belinda y De tranquilo con Danny Romero, han sonado por dos años consecutivos sin parar en estos meses.

Ante eso, comparten: “Uno no tiene la fórmula del éxito y que una canción hable de verano no significa que vaya a ser el hit del verano. A lo mejor una que sale en octubre, la puede pegar luego de unos meses sin problema y se lleva esa denominación. Un tema tiene que tener el concepto claro, que suene fresco y que sea comercial. También es importante para asemejarse al verano, que tenga esa alegría, no creo que una balada pegue tanto”.

Los retos de volver al directo

“Tenemos algunos shows por España, más de lo que esperábamos, y nos pone muy felices. Ya hemos tocado. Al principio se nos hacía un poco raro, sobre todo a nosotros que hacemos un tipo de música en la que estamos acostumbrados a que la gente esté de pie y bailando unos con otros, súper arriba. El cambio nos chocó, pero aún así la gente se lo pasa bien, lo disfruta. Nosotros en la tarima tenemos que hacer que eso suceda y que, al mismo tiempo, se cumplan las medidas. Hemos modificado algunas cosas para que el público se lo goce igual que antes. Esperamos que poco a poco ya se pueda hacer cosas como antes”, explican.

En detalle

Sus influencias musicales provienen de la infinidad de colaboraciones que han hecho, sobre todo con artistas latinos. Belinda fue la primera que se subió al barco de Lérica, luego vinieron canciones con Mau y Ricky, Cali y el Dandee, Juan Magan, Omar Montes y Gente de Zona.

Los integrantes se conocen desde niños, pues coincidían en clases de canto. Allí empezó su amistad que los llevó a formar el grupo.

El productor de Hamaca es Abraham Mateo quien trabaja de la mano con el dúo en la mayoría de sus canciones. El videoclip acumula, en una semana, más de 560 mil reproducciones en YouTube.

¿Por qué Lérica?

La relación entre Tony y Juan Carlos con sus fans ha sido siempre muy estrecha. Así que para dar nombre al dúo, les pidieron que dijeran qué adjetivos les definen mejor. Y este fue el resultado: LEal (Rubén, quien ya se separó del grupo), RIsueño (Juan Carlos) y CAriñoso (Tony Mateo). ¡Así surge Lérica!