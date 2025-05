Leidy Álvarez, La Chonera bonita, se pronuncia tras polémica: ¿qué dijo?

Leidy Álvarez, más conocida como La Chonera Bonita, vuelve a estar en el centro de la atención mediática y digital. La influencer ecuatoriana, oriunda de Manabí, se ha convertido en una de las figuras más populares en TikTok, donde suma más de 185 mil seguidores. Su carisma, estilo y autenticidad han capturado la atención de usuarios en todo el país. Sin embargo, en los últimos días, su nombre ha ganado notoriedad por una razón muy distinta: la presunta filtración de un video íntimo.

La polémica estalló en redes sociales, especialmente en TikTok, donde internautas aseguraron haber visto imágenes comprometedoras de la influencer. Aunque el video no ha sido verificado, el contenido ha generado miles de búsquedas en plataformas de internet, convirtiendo su nombre en tendencia y desatando una ola de comentarios y especulaciones.

¿Qué dijo La Chonera Bonita sobre el video filtrado?

Durante una transmisión en vivo mientras se maquillaba, La Chonera Bonita negó rotundamente ser la persona del video viral:

“Después de que yo sepa y que mi familia sepa que no soy yo, está todo bien. La del vídeo no soy yo. Creo que ya hay dos vídeos… me hicieron un montaje, cogieron mi cara y la colocaron en otro video”, explicó.

Además, señaló que una de las personas en los nuevos videos tiene su mismo color de cabello, lo que ha generado mayor confusión. “La gente es así, chicos. No soy yo”, agregó visiblemente afectada.

¿Montaje con inteligencia artificial?

Una teoría que ha ganado fuerza en redes sociales es que el video habría sido generado mediante herramientas de inteligencia artificial (IA), con la intención de dañar la imagen de Leidy Álvarez. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concreta que respalde esta hipótesis.

La influencer ha optado por mantenerse en silencio en sus redes sociales oficiales, sin emitir nuevos pronunciamientos.

Debate sobre la privacidad y el uso de IA en contenido falso

La controversia que rodea a La Chonera Bonita ha reavivado el debate sobre temas como: la privacidad digital en tiempos de viralización masiva, el uso malicioso de la inteligencia artificial para crear videos falsos (deepfakes) y la responsabilidad de los usuarios y plataformas sociales en la difusión de contenido no verificado.

Mientras algunos critican a la influencer, otros la defienden, señalando que se trata de una víctima de acoso y desprestigio digital.

