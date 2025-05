Alejandra Jaramillo impulsa negocio familiar de ceviches en Miami

La presentadora esmeraldeña Alejandra Jaramillo, conocida como ‘la Caramelo’, está apoyando a sus padres en un nuevo emprendimiento gastronómico en Miami, ciudad donde residen desde 2022. Se trata de ‘The Best Ceviche’, un negocio dedicado a la venta del tradicional plato ecuatoriano, que ya gana popularidad en redes sociales.

El proyecto es liderado por María Elena López y Julio Jaramillo, padres de la presentadora. Ella prepara los ceviches y él se encarga de las entregas. El menú incluye opciones de camarón, pescado y mixto, elaboradas con recetas tradicionales que evocan los sabores del Ecuador.

Apoyo en redes y éxito en crecimiento

Alejandra ha sido clave en la promoción del negocio, ayudando a posicionarlo a través de sus redes sociales. En Instagram, la cuenta oficial de The Best Ceviche ya supera los 20 mil seguidores. “Los negocios familiares nacen con el sueño de crecer en equipo”, escribieron en una publicación. “Con mucho amor les presentamos The Best Ceviche, un emprendimiento de la Familia Caramelo que tiene la misión de conquistar tu paladar.”

Además de apoyar este proyecto, Jaramillo lidera su propio emprendimiento: Mundo Keto USA by Ale Jaramillo, donde comercializa productos como proteína en polvo y colágeno hidrolizado.

