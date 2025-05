Europe cerrará el Masters of Rock en Ecuador

Europe fue parte del cartel Monsters of Rock de Colombia.

Aunque las súper bandas Foreigner, Europe y Scorpions han integrado carteles más extensos y variados que el ecuatoriano durante sus giras actuales, la expectativa crece al tratarse de su primera visita a Quito. La perspectiva sobre la forma en que varía cada audiencia puede estar en quienes han salido del país para ver a otras bandas.

En abril de 2023, los quiteños Marcelo Benalcázar y Juan Pablo Fonseca viajaron a Buenos Aires para ver a los estadounidenses KISS encabezar un concierto en que le antecedieron los británicos Deep Purple, entre otros. Fonseca recuerda que “Scorpions no estuvo al nivel” de esas dos bandas en aquella ocasión.

“Klaus (Meine, el volcalista) no llega a cantar lo que lograba hace poco”, comenta Benalcázar, pero “la expectativa es que reivindiquen esa parte aquí; y Mickey Dee en la batería es sensacional, con un solo de percusión de unos cinco minutos en la que sientes que te acercan a la década de los ochenta”.

La semana pasada, ambos metaleros asistieron a la primera jornada del Masters... en Santiago de Chile, donde coinciden sobre los británicos Judas Priest en su excelente forma. No asistieron a la segunda jornada, que cerró Scorpions, por razones económicas y porque esperaban ver a Klaus Meine la noche de este sábado, 3 de mayo, en el Olímpico Atahualpa. Pero esa presentación se canceló: los estelares serán Europe.

La brillante estela sueca

Judas Priest no está en el cartel quiteño de Masters of Rock, pero en el Monsters of Rock de Colombia compartió escenario junto a Europe. El bogotano Diego Sierra fue una de las personas que vieron en acción al carismático, bromista y juvenil Joey Tempest al micrófono, frente a John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland.

“Tocaron su repertorio clásico, lo alternan con cosas nuevas”, anticipa Sierra, “alientan a la gente y Tempest bromeó en relación a sus compatriotas de Opeth, al decir que ya le gustaría tocar algo así de brutal”. De ese evento también circularon capturas del vocalista de Judas..., Rob Halford, con un tanque de oxígeno tras bastidores.

Por su parte, Mikkey Dee, de Scorpions, se dejó ver el viernes en un video filmado en la Ciudad Mitad del Mundo, en el que dice que esperan tocar en el país en un show que iba a ser el primero que este músico de origen sueco (exintegrante de Motörhead y King Diamond) dé en el país. Sin embargo, el vocalista no mostró mejoría y se ha cancelado su show.

