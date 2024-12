Le proponen matrimonio a Alondra Santiago durante una entrevista con Correa |VIDEO

Un emotivo momento sorprendió a Alondra Santiago este 16 de diciembre durante una entrevista con Rafael Correa en México. La periodista cubana, conocida por su carisma y polémicas, vivió uno de los días más felices de su vida al recibir una propuesta de matrimonio inesperada al cierre de la conversación con el expresidente ecuatoriano.

Todo comenzó cuando Correa, en tono amistoso, le preguntó sobre sus planes de boda e insistió en que ya era hora de que formalizara su relación con su novio, Túpac Galarza. Entre risas, Alondra pidió ayuda a Correa para animar a su pareja a dar el siguiente paso. Convencido de que el novio estaba listo para comprometerse, Correa mantuvo la conversación hasta que, sorpresivamente, Túpac apareció en escena con un anillo en mano.

Alondra dijo que sí

El gesto conmovió a Alondra hasta las lágrimas, y sin dudarlo, dijo "sí". Más tarde, compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter) con un emotivo mensaje acompañado de un video del momento:

"Y así fue como dije 'SÍ' al amor de mi vida. No tenía idea de nada, todo fue preparado, con testigos y cómplices. Fue definitivamente el día más lindo. Sigo feliz y agradecida, aún no me lo creo. Creí en un momento que no merecía un amor tan lindo, la vida me demostró que estaba equivocada. Te amo, Tupi. @MashiRafael unas clases de actuación para la próxima, ahí trató de hacer tiempo hasta que el muchacho se arrodilló jajaja. Prepárense que se viene tremenda celebración".

La propuesta se dio en México

La entrevista, realizada en México, marcó un reencuentro peculiar entre dos figuras que enfrentan circunstancias complejas. Alondra Santiago reside en ese país luego de que su visa en Ecuador fuera revocada tras una polémica relacionada con una parodia al himno nacional. Por su parte, Rafael Correa permanece exiliado en Bélgica tras haber sido condenado en su país por casos de corrupción.

El encuentro no solo permitió una conversación profunda entre ellos, donde compartieron sus deseos de regresar a Ecuador, sino que también regaló a los espectadores y seguidores de Alondra un momento inolvidable, que promete culminar en una gran celebración de boda.

