Jueza niega acción de protección interpuesta por Alondra Santiago

Por ahora, no podrá volver. Este 15 de junio de 2024, se reinstaló la audiencia para tratar la acción de protección interpuesta por la periodista cubana Alondra Santiago, luego de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le retirara la visa permanente.

Según la defensa de Santiago, llevada a cabo por Carlos Soria, la jueza a cargo de la diligencia negó el recurso solicitado por la periodista que le permitiría volver a Ecuador.

"Se ha negado la acción de protección interpuesta por Alondra Santiago, en contra del Gobierno. Lo lamentamos", escribió Soria en la red social X.

La jueza ponente argumentó que el Gobierno no ha violado los derechos constitucionales de la periodista Alondra Santiago, agregó Soria, quien también señaló: "No estamos de acuerdo, la evidencia es abrumadora. Respetuosos del sistema de administración de justicia, apelaremos".

Alondra Santiago se fue del país

La periodista cubana Alondra Santiago salió de Ecuador. En un video publicado por su abogado Carlos Soria en su cuenta de X la mañana del viernes 28 de junio, la comunicadora expresó las razones para abandonar el país, luego de que el Gobierno nacional le revocara la visa permanente.

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", señaló Santiago en el audiovisual.

La periodista advirtió que "la quieren silenciar" y que su vida corre peligro. "En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder", expresó Santiago. Agregó que recibió recomendaciones de abandonar Ecuador por parte de "personas muy cercanas" al presidente y a funcionarios de Gobierno.

