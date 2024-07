Jueza decide si audiencia de Alondra Santiago es reservada

La declaratoria causaría limitaciones para conocer el avance del proceso. La jueza Sandra Yanchatipán decidirá este lunes 15 de julio de 2024 si declara como reservada la audiencia de acción de protección que fue solicitada por la periodista cubana, Alondra Santiago, luego de que el Gobierno le retirara la visa.

La magistrada retomará la diligencia, después de suspenderla el pasado 9 de julio, tras un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores de tratar con sigilo el expediente de revocatoria de la visa, que le permitió a Santiago residir en Ecuador por más de 20 años.

La solicitud de la cartera de Estado fue cuestionada por el abogado de Santiago, Carlos Soria. Él dijo en la audiencia que Exteriores “quiere llevarnos a una completa oscuridad” y que los documentos “no dicen absolutamente nada”.

Alondra Santiago dice que no podría asistir

Para Santiago, “el Gobierno pretende que todo sea cerrado, para que nadie conozca su accionar”. Así lo manifestó en su programa digital, un día después de que se suspendiera la diligencia.

En caso de que la magistrada declare la reserva, “la audiencia ya no será vía Zoom, sino presencial y así ni yo ni mi defensa podríamos decirles lo que está pasando. Además, señaló que no podrá asistir porque abandonó el Ecuador y no rebelará su ubicación por seguridad.

La comunicadora extranjera cree que esta es sería "una violación más del Gobierno, que no quiere que el mundo vea que me han perseguido, pinchado mi teléfono".

La jueza tomará su decisión con base en un informe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), al cual Yanchatipán solicitó que señale si la carpeta entregada por Exteriores al Juzgado tiene información secreta o reservada.

