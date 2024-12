Daniela Noboa vs Rafael Correa: nuevo y polémico 'round' en redes sociales

Rafael Correa, expresidente de la República y líder de la Revolución Ciudadana, advirtió a sus seguidores mantener en la conversación que en el Gobierno de Daniel Noboa se produjeron los apagones. De cara a las elecciones se adelantó señalando que en enero 2025 se podrían olvidar y pensar que "hay que darle otra oportunidad a este presidente joven, simpaticón, que no va a robar...". Subrayó que eso era un mito y señaló que "la riqueza era se volvía un vicio".

¿Qué dijo el expresidente?

Luego de asegurar que la riqueza es un vicio, Correa sostuvo que algunos, como él, tienen un vicio sano: la lectura. Señaló que ya no tiene espacio para colocar más libros, pero los sigue adquiriendo. Lo dijo en un video que circuló este fin de semana. También afirmó: "Van a querer hacernos olvidar que la culpa de los apagones fue de este sinvergüenza. Nuestra tarea en territorio, en conversación, es que la gente no lo olvide".

¿Cómo respondió Daniel Noboa?

Este lunes 9 de diciembre del 2024, a las 05:49, el presidente Noboa le respondió, también en X, con una ironía sobre su situación judicial:

"1) Su sentencia condenatoria (junto a Jorge Glas y Walter Solís) por cohecho en el Caso Sobornos; 2) Auditoría de la Refinería del Pacífico con glosa por más de 1.200 millones. 3) Su revocatoria de Visa por casos de corrupción. 4) Caso “Reconstrucción” de Manabí, por el que hasta dictaron prisión preventiva para Jorge Glas. 5) Caso Metástasis. Su gran operador en el sistema de justicia: Wilman Terán. 6) Informe de “Las casas invisibles” de la RC en Manabí y Esmeraldas.".

Ya que su único vicio es la lectura @mashirafael, por favor dígame si le enviamos una copia de estos documentos a Bélgica, México o Venezuela para que los lea:



1) Su sentencia condenatoria (junto a Jorge Glas y Walter Solís) por cohecho en el Caso Sobornos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 9, 2024

A las 07:13, Correa respondió a Noboa con la frase: "Chiquitín: No seas RIDÍCULO y mejor dedícate nomás a la carpintería".

Chiquitín:

No seas RIDÍCULO y mejor dedícate nomás a la carpintería😉#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/fRsbfyaGnV — Rafael Correa (@MashiRafael) December 9, 2024

Algunas reacciones

Frente a la pelea en X, Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y candidato presidencial, se sumó a Noboa. Citó su mensaje en esa red social y comentó: "Así es, y la condena no es por influjo síquico, sino por autoría mediata, así que el documental de Netflix definitivamente mentirá! Pero lo realmente importante es el trámite de la extradición de los prófugos, que no es para lectura, sino para evitar la impunidad, y eso es obligación del ejecutivo", mencionando al actual mandatario.

¿Cuál es el contexto?

El 9 de febrero del 2025, en exactamente dos meses, se desarrollará la primera vuelta electoral, para elegir presidente y vicepresidente de la República. También asambleístas y parlamentarios andinos.

Desde septiembre, Ecuador enfrentó apagones por hasta 12 horas. En estas últimas dos semanas se han reducido los cortes de energía a cinco y tres horas, respectivamente. El presidente Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, Álvaro Noboa, aseguró que ya no habría apagones en este diciembre.

El expresidente Correa dijo, en una entrevista, que hay que mantener en la conversación el tema de los apagones, para que la gente no se olvide que "el costo de eso para el país ha sido altísimo, la economía no va a crecer, no hay empleo, aumentó la migración, la pobreza y la inseguridad, la pérdida de bienestar, los negocios que han quebrado". Y dijo que "cuando el rico roba, roba de alto vuelo".

