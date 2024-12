Rafael Correa vs Iván Saquicela: el cruce de mensajes en redes sociales

Todo empezó el 29 de noviembre del 2024, cuando el expresidente Rafael Correa compartió en X la noticia del documental, a cargo de Milyuna Historias, que aborda la sentencia en su contra. En esta producción, como en sus intervenciones públicas, él critica que se lo haya condenado por "influjo psíquico". Eso provocó la reacción del exjuez y hoy candidato presidencial, Iván Saquicela.

Así, el 30 de noviembre, Saquicela criticó el anuncio del documento sobre "supuesto influjo psíquico". Y dijo que con él, en Carondelet, no habrá impunidad. "Iré personalmente a la sede de la Interpol, para exigir la captura de Correa y el trámite para que venga a cumplir su pena en Ecuador", escribió en X.

Hoy, @MashiRafael anuncia un documental sobre el supuesto influjo síquico.

Conmigo no habrá impunidad, iré personalmente a la sede de la Interpol, para exigir la captura de Correa y el trámite para que venga a cumplir su pena en el Ecuador.

Haré respetar y cumplir las… pic.twitter.com/ljVpKjyxaF — Iván Saquicela Rodas :. (@ivansaquicela) November 30, 2024

¿Qué relación tiene Saquicela con el caso Sobornos?

Iván Saquicela integró el tribunal que sentenció a Rafael Correa, entre otros, por cohecho en el caso Sobornos. En el 2007 empezó su carrera en la Función Judicial. Fue conjuez y juez de la Sala Penal. En el 2021 resultó electo presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Consultado por EXPRESO, Iván Saquicela señaló que decidió responder en X "porque Correa anuncia un documental, con falsedades y me ataca como juez de influjo psíquico, cuando es autor intelectual de Sobornos. Ha aceptado, no le quedaba de otra, que le depositaron 6.000 dólares. Entonces no es que no sabía, era parte de los sobornos millonarios, coimas. Entonces yo defiendo mi trabajo, el imperio de la justicia y lucho contra la corrupción que representa"

Además, Saquicela conoció el proceso por lavado de activos en contra del exministro del correísmo, Alecksey Mosquera; así como la fase de instrucción fiscal por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.

¿Qué respondió Correa?

En tono burlón, Rafael Correa escribió en X: «Dear Interpol» versión Saquicela. Lo llamó "corrupto adefesioso" y recordó que fue presidente de la Corte Nacional, supuestamente como "premio".

«Dear Interpol» versión Saquicela😂

Recuerden:

Este corrupto adefesioso fue presidente de la Corte Nacional como premio a su pillería.

P.D. No se rían cuando lean las «pruebas»: $6.000 de préstamo, un corrupto confeso declarando que «dicen que dijo» y un contratista que dice… https://t.co/0pJx2iuo7q — Rafael Correa (@MashiRafael) December 1, 2024

La confrontación en X continuó el 1 de diciembre. Saquicela le contestó: "Tienes asilo?, pero el asilo es por sufrir persecución por razones raciales, religiosas, políticas… No aplica en caso de condenados por corrupción, comprendes?".

No solamente Rafael Correa contestó a Saquicela sino algunos de sus seguidores. Incluso, Eduardo Franco Loor, quien fue abogado del expresidente Jorge Glas.

Saquicela es un tipejo mendaz; sólo el hecho que saque esta sentencia vergonzosa para supuestamente sacar votos (que no lo va a conseguir), lo retrata como un hombre decadente que desprestigió a la judicatura.

Condenar a muchos inocentes en ese proceso fraudulento que perseguía… https://t.co/DBe7HZPbLm — Eduardo Franco Loor (@Edu_Franco_Loor) December 1, 2024

Saquicela también le respondió a Franco Loor: "Lo dice un exmagistrado acusado de corrupción, Abogado de Glas, que más puede decir? Yo me honro en haber sido juez electo por concurso, y presidente de la Corte Nacional electo por unanimidad".

Hasta ayer, lunes 2 de diciembre, el expresidente Correa siguió con la confrontación en X: "¡Tremendo! $6.000 de préstamo del fondo solidario que hicimos en la Presidencia, depositados en mi cuenta personal del Banco del Pacífico y pagados hasta el último centavo".

La mañana de este martes 3 de diciembre, Iván Saquicela volvió a responder: "Prueba irrefutable que eras parte de la trama. Admites que te hicieron un depósito, y esta es una, nada más una, de las pruebas. Y Ahora Daniel Noboa también te dice: devuelve lo robado! Entonces ya no tienen alianza en la Asamblea Nacional?".

