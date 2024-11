Escuelas: Falconí le dice a Correa que el contrato se terminó por irregularidades

En su cuenta de X, el expresidente Rafael Correa afirmó que supuestamente Lenín Moreno y su ministro de Educación, Fander Falconí, "por odio le negaron las escuelas a nuestros niños. Deberían responder ante la justicia".

Correa se refirió al contrato por 200 escuelas prefabricadas con la empresa China Railway, ayer, martes 26 de noviembre del 2024. Y esa misma tarde, Fander Falconí le respondió en esa misma red social.

"El contrato de las 200 escuelas prefabricadas con China Railway, iniciado y no concluido en tu gobierno, estuvo lleno de irregularidades. Que la justicia actúe. He respondido a amenazas políticas con honestidad y frontalidad. A mí no me intimidas. Infórmate antes de hablar", le dijo el exministro.

¿Qué ocurrió con ese contrato?

Durante la gestión de Fander Falconí se explicó que el Ministerio de Educación y la empresa China Railway No.9 Engineering Group Co. Ltda suscribieron el 18 de agosto de 2015 el contrato N° 056 para la "adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo Milenio (prefabricadas), incluido su ensamblaje, instalación y puesta en operación, a nivel nacional”.

El monto de pago acordado fue de 196,9 millones de dólares, con un plazo de 630 días para la ejecución del contrato. El 18 de mayo del 2016, el Ministerio de Educación entregó a la contratista la suma de USD 29 millones por anticipo al contrato, cuyo plazo terminó el 9 de junio de 2018.

En julio del 2018 se finalizó el contrato de manera unilateral con el empresa debido a los incumplimientos establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en los términos de referencia, así también por superar el valor de las multas conforme a la normativa legal vigente.

La empresa obtuvo una extensión del plazo tras una reprogramación del cronograma por dificultades en la ejecución del contrato debido a la temporada invernal. Pese a ello, para el 9 junio del 2018, cuando venció el nuevo plazo, no se subsanaron las inconformidades técnicas de las unidades educativas existentes.

Mónica Reinosa, exviceministra, señaló en julio del 2018 que el 9 de junio del 2018 venció el plazo para la entrega de las escuelas y sobrepasó el plazo para multas, llegando a 29 millones de dólares. Y hubo 122 días de reprogramación de plazos de entrega. El 27 de marzo del 2018, el ministro de Educación, Falconí, solicitó a la Contraloría un examen especial por acción y omisión del contrato en todos sus procesos.

¿De qué habla Correa?

El Ministerio, es decir el Estado, deberá cancelar 89.5 millones de dólares a la empresa, estableció un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Rafael Correa gobernó hasta el 2017 y en su período debían entregarse las escuelas. Pero hasta el 2018, en el mandato de Lenín Moreno les habían indicado que había adelantos incluso del 100% en 50 de las 200 escuelas, pero no cumplieron con las especificaciones técnicas del contrato. Por el incumplimiento de plazos se rompió de forma unilateral el contrato.

