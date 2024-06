Salazar y el 'influjo psíquico': "Correa tuvo conocimiento de trama de corrupción"

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, explicó varios puntos referentes al caso Sobornos, en el cual el expresidente de la República, Rafael Correa, recibió una sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho, así como otros exfuncionarios de su Gobierno, acusados de gestionar y recaudar aportes irregulares para el movimiento Alianza PAÍS por parte de contratistas del Estado.

En un video que superó los 10 minutos de duración y grabado el 1 de mayo del 2024, la titular del Ministerio Público se refirió a "los ataques del correísmo en su contra", respecto a las pruebas presentadas en el caso Sobornos, y que los integrantes de esa tienda política han tratado de posicionar que aquello fue creado para inculpar al exmandatario.

Sobre el término 'influjo psíquico', con el que se señaló a Rafael Correa en este caso, la fiscal general del Estado expresó que si bien no se encuentra estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es una forma de participación a nivel doctrinario.

"No es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el Código Penal, y que es obligación de los jueces fundamentar, explicar, la participación de cada una de las personas a quienes están sentenciando. Es parte única y exclusiva del razonamiento que hace el Tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción", manifestó Salazar.

Cuadernos y testimonios como pruebas

Salazar habló sobre las pruebas halladas dentro del proceso, entre ellos cuadernos y archivos de Excel. "Creo que es importante que la ciudadanía conozca que no solo era el supuesto cuaderno de Hello Kitty, eran varias agendas que fueron encontradas en el departamento de Pamela Martínez producto de un allanamiento, sumado a su testimonio que tenía concordancia con aquellas facturas, con aquellas notas que habíamos ya encontrado. Lo propio con los archivos, porque no es un Excel, con los archivos encontrados en los computadores que fueron utilizados en esa época por Pamela Martínez y por Laura Terán", dijo.

Y habló sobre los testimonios que fueron parte del proceso. "Por ejemplo, como el de José Santos en el que claramente manifestó el dinero que era entregado, tanto a Pamela Martínez como a Jorge Glas directamente, otro de los cosentenciados en este caso", expresó Salazar en un video colgado en redes sociales.

La fiscal lamentó que las audiencias del caso Sobornos no fueran transmitidas a la ciudadanía, señalando a los abogados de los acusados, de quienes indicó que no se dedicaron a desarrollar una defensa técnica, sino a emitir comentarios en su contra y deslegitimar su trabajo.

Computadoras halladas en el Palacio de Carondelet y cooperación eficaz

La titular del Ministerio Público explicó que "no tenía muchas esperanzas" de encontrar información en las computadoras decomisadas en el Palacio de Carondelet, debido a que, al ser reutilizadas, la información suele ser borrada.

"La fiscal que manejaba en ese entonces el caso me informó cuál era su plan de investigación y entre estos tenía planificado hacer este allanamiento, tengo que reconocer que no le ponía mucha esperanza a esa actividad. Sin embargo, los fiscales tienen la libertad de ejecutar su plan de investigación y una vez que incautaron estos computadores se encontraron estos archivos, los denominados los archivos verdes", señaló Salazar.

Cooperación eficaz

La fiscal habló sobre la figura de cooperación eficaz, al que se acogieron procesados en el caso, utilizada para "acceder al corazón mismo de la estructura criminal" y no solo a las personas de primer nivel en este tipo de organizaciones delictivas.

"Hay que hacer un análisis porque son hechos corroborables, comprobables y que además tengan coherencia con la teoría que nosotros estamos investigando. Si Pamela Martínez me dijo que había realizado un archivo, que había realizado una agenda y presenta esta agenda, se encuentran estos archivos, tenemos a la persona que acude ante ella, tenemos al proveedor que ratifica que pagó una factura, que organizó un evento de carácter político y que a cambio de esto accedió a un contrato, es creíble la historia y es por eso que se beneficia", manifestó Salazar.

Instancias del caso

La titular del Ministerio ´Público sostuvo que el caso Sobornos "ha pasado por 10 jueces que le han dado la razón a la tesis planteada por la Fiscalía". "Ahora hemos visto con asombro y nos hemos venido a enterar, de que existían, por ejemplo, acuerdos tras bastidores para que jueces beneficiados de una extensión de plazo puedan acceder a beneficiar ilegalmente de un recurso de revisión, que significaría que este caso quede en la impunidad y que posibilite el retorno de todas aquellas personas que se encuentran ahora mismo en calidad de prófugos de la justicia", dijo.

"Víctima de persecución"

Que los intentos por destituirla a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), del Consejo de la Judicatura, de denuncias personales en su contra e incluso ataques personales por parte del exlegislador correísta y prófugo de la justicia Ronny Aleaga, es el "precio que tengo que pagar por tocar a un intocable", dijo Salazar.

"Y lo único que nosotros hemos hecho es develar, que detrás de este personaje no es más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano forme una estructura de corrupción que se benefició de esto. Por eso es que no me van a perdonar, además que se encuentra prófugo su líder, y que no ha dado la cara ante la justicia, por eso es que ha significado esta ola de ataques e incluso de haber puesto en riesgo mi propia vida", señaló la fiscal.

Y finalizó: "Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo".

