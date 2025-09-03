Lazito de la Farándula: Ya no puede evitar el proceso legal en su contra

Gabriela Pazmiño Yépez, madre de Sarah Gabriela, dice que se autorizó el recurso legal para fijar la notificación en el canal

Desde que Sarah Gabriela Alarcón le siguió un proceso legal a Wilson Leonardo Quezada Coronel, Lazito de la Farándula (el pasado 9 de julio), el presentador de Los Hackers juega a las escondidas para evitar ser citado. Sin embargo, él aparece todos los días en pantalla como si nada pasara.

Pero las cosas están cambiando. La mamá de la denunciante, Gabriela Pazmiño Yépez, contó: “Ya se aceptó el último escrito en el que se pide citar y pegar la hoja en la puerta del canal si nadie quiere recibirla”.

Según Carlos Luis Sánchez, abogado de Sarah Gabriela Alarcón, los guardias de Ecuavisa, donde labora el denunciado, se niegan a recibir la citación en su nombre, alegando que solo a él deben entregársela en persona. Con esto, el proceso se alarga.

Se hizo petición

Por ello, el profesional pidió al juez de la Unidad Judicial Norte 1 Penal del Guayas que se aplique el artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos: si no encuentran al denunciado personalmente, entonces que lo citen con tres boletas entregadas en días consecutivos en su lugar de trabajo. Y le peguen la notificación en la puerta, con foto incluida para que no haya pretexto.

Sarah Gabriela inició este proceso porque considera que los comentarios que Lazito lanzó una y otra vez en Los Hackers dañaron su imagen y su buen nombre.

Ya tienen productora...

Por otra parte, después de buscar y rebuscar… por fin encontraron a la productora de Los Hackers. La elegida fue Liz Mendoza. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo durará? Por ese puesto han pasado algunos, entre ellos, Lester Zavala, quien prefirió la telenovela El Cholito Forever. Allá, al menos, lidia con actores. Lester ya estaba aburrido. Dicen que en la lista de aspirantes también hubo otros con experiencia de sobra, pero en la producción prefieren a alguien que no haga sombra, en pocas palabras manejable y que solo reciba órdenes.

Buscan a un reportero (a)

El presentador y reportero Dieter Hoffmann anda de arriba para abajo, en conferencias de prensa en representación de Fuull Farándula. El rumor corre hace rato, pero él ni confirma ni desmiente. Está hecho el misterioso. Lo cierto es que ya trabajó con ese grupo.

En Los Hackers, él siempre ha estado caminando en la cuerda floja. Se decía que le falta cancha, que no da la talla, que no engancha… Pero con recursos propios, ha intentado sobrevivir y a pesar que no lo han tratado bien. Aunque no es ningún santo. Ahora buscan nuevo reportero.

