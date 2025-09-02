Juan Carlos Aizprúa está en Europa

Mientras el presentador está de vacaciones, su compañera Andrea Báez se prepara para recibir a su segundo hijo

El presentador Juan Carlos Aizprúa sigue disfrutando de sus vacaciones en Europa. Ha sido un descanso prolongado, pero tiene su razón: cuando su compañera, Andrea Báez, entre en licencia por maternidad, él será quien se quede en Televistazo, horario estelar. En medio de este tour europeo, Juan Carlos sopló 38 velitas.

Lo cierto es que Andrea se encuentra en plena cuenta regresiva. Tiene previsto dar a luz en noviembre, entre el 5 y el 15, y ya lo tiene todo planeado. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa: este embarazo le pasó factura con los clásicos achaques. Vómitos, mareos y hasta un rechazo absoluto al olor de la cebolla y a cualquier aroma fuerte.

Andrea Báez: Se aproxima el parto

El niño que viene en camino se llamará Lucas. También tiene a Emilio, su hijo de 6 años, quien está feliz con la idea de convertirse en hermano mayor. Con la llegada de Lucas cerrará la ‘fábrica’. No más embarazos, porque considera que dos es el número perfecto para la familia.

Andrea se retirará de la pantalla el próximo mes con el fin de alistarse para el recibimiento de su bebé. Mientras tanto, Juan Carlos aprovechará hasta el último día de descanso antes de regresar a Ecuador.

"Soy muy hogareña, una mujer de casa. En la capital conocí a mi esposo, Daniel.. Al principio creyó que no existía mucho interés de mi parte, porque yo estaba muy concentrada en mi trabajo. El segundo hijo vendrá cuando Dios quiera", expresó en una entrevista en 2023.

