Lavinia Valbonesi: La joven primera dama que prefiere el blanco

Frances Folsom Cleveland fue la primera dama más joven de Estados Unidos, ya que solo tenía 21 años cuando se casó y se mudó a la Casa Blanca. Grover Cleveland, su esposo y amigo de la familia, era soltero cuando asumió el cargo y 28 años mayor que ella.

Al Palacio de Carondelet llegará Lavinia Valbonesi de Noboa, esposa del presidente electo, Daniel Noboa (35), con algo más de edad que Frances. Tiene 25 años. Lo que la convierte en la mujer más joven en ese cargo.

“Te amo, mi amor. Mi corazón desborda orgullo por ti. Hoy ganó el Ecuador, tenemos presidente”, fueron sus primeras palabras en su cuenta de Instagram, en la que tiene 366.000 seguidores y que seguramente crecerá con el pasar de los segundos, minutos, horas y días. Un montón de famosos les enviaron sus felicitaciones.

Luego, en la misma red social y con una foto de ella, de su hijo Alvarito, a quien su padre lleva en brazos, expresó el siguiente mensaje: “Siempre juntos. Después de tanto esfuerzo y sacrificios, el país lo escogió a él”. Para ella lo que pides con el corazón es “lo que Dios te da”.

Durante el proceso electoral del domingo 15 de octubre, la influencer y especializada en nutrición, quien nació en Chone y creció en las islas Galápagos, optó por un look de color blanco, que usó mucho en campaña y en sus entrevistas, incluso el chaleco antibalas era de ese tono.

El comunicador Fernando del Rincón, de CNN en Español, quien vino a Ecuador para la cobertura de la segunda vuelta, comentó que casi ni se notaba la prenda protectora por también ser blanca.

Cada vez es más visible el embarazo de la primera dama (casada con Daniel Noboa en 2021), que reveló tras la primera vuelta electoral en agosto del presente año. Entonces tenía 3 meses de dulce espera. Después del debate presidencial del 1 de octubre se informó que tuvo una complicación (un sangrado), pero fue superada.

Su asesor de moda, Alex Márgary, explicó sus decisiones estéticas: “El referente icónico que utilizo con más frecuencia es Diana Spencer y muchas veces mi pregunta es: ¿Esto es algo que Diana se pondría en la actualidad? Su vestuario era siempre apropiado, pero no temía incluir estampados o combinaciones no convencionales.

Aparte de Diana, con Lavinia manejamos un moodboard que alimentamos con imágenes inspiracionales de Kate Middleton y Carla Bruni (la francesa que fue primera dama). La decisión de vestuario se tomó para crear este lienzo que no esté ligado a los colores del partido (de Noboa), para que su labor sea hacia la gente. Su uso ayuda a crear una luminosidad alrededor de Daniel”.

Según Nino Touma, “Lavinia tiene una imagen increíble. Pertenece a una familia muy representativa en el país, los Noboa Azín. Ella y la familia presidencial, lucen impecables. No es de ahora, lo han hecho siempre. Veremos en Lavinia sutileza al vestir y será inspiración para muchas mujeres ecuatorianas. Aparte, lucen un lujo silencioso, no hay alardes de marcas o etiquetas. Aquello ayudará en su imagen en general, porque al pueblo no lo mortifica ni se siente atropellado con lo que llevan”.

Para el asesor de imagen José Hidalgo, Lavinia optó por el color blanco durante la campaña tanto en primera como en segunda vuelta, tal cual lo hizo su suegra Annabella durante la campaña de su esposo Álvaro Noboa. “El uso del blanco podría significar en primera instancia la misma fórmula de imagen que se utilizó con Annabella y en los últimos meses el hecho de que Ecuador necesita paz para sus ciudadanos.

Sin embargo, una vez que la campaña terminó y de manera efectiva, pienso que Lavinia mantendrá el uso de las prendas blancas hasta un momento importante, hablando en términos de imagen, como lo es la transmisión de mando, evento en el cual muchos esperarán verla. Considerando que ella está embarazada, mi recomendación es que opte por colores pasteles en primer lugar, para que la transición del blanco no sea tan de golpe, aunque ella posee rasgos morfológicos que, según la técnica estacional de imagen personal, su paleta de colores pertenece a la estación verano; por lo que puede sin ningún problema utilizar tonos intensos y brillantes con mucha luz, que harían un match perfecto con su tono de piel, cabello y ojos”.

El domingo también dio de qué hablar el pintero guardaespaldas que acompaña a Lavinia de Noboa. Se volvió tendencia, recibió muchos likes y comentarios de mujeres que cayeron rendidas al ver su atractiva cara y musculoso cuerpo. Sin embargo, la identidad y antecedentes de este personaje se mantienen en secreto o las personas a las que consultamos no lo saben. También es cuestión de seguridad.

A propósito de estas personas de seguridad, la pareja más protegida del mundo fue el príncipe Harry y Megan Markle, antes por supuesto de haber renunciado a la realeza. Se estima que estuvieron involucradas en su seguridad, unas mil personas que se dedicaron a asegurarse de que nada pudiera dañarla. En la boda de ellos se gastó un aproximado de 8,7 millones de dólares, más 4,7 millones de dólares en servicios policiales para mantener a los invitados seguros, y eso incluía a la reina Isabel II; el equipo, supuestamente, contaba con francotiradores para los tejados, policías encubiertos y meses de investigación antiterror.

