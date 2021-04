LaTorre: música con toques de pan de oro

Aunque vivimos un punto de inflexión en la gestión de eventos culturales, el arte siempre encuentra la forma de surgir. Es oro que brilla aunque todo esté oscuro. Y así es como le ha sucedido a LaTorre, artista quiteña que inició su proyecto musical a finales del 2018, ha logrado un paso importante en su carrera con la firma compositora Warner Chappell Music Spain.

Desde su aparición en la escena musical local, LaTorre se ha enmarcado como un referente internacional de la música andina al unir elementos tradicionales ecuatorianos con pop, hip hop y electrónica. En su nueva editorial que cuenta en sus filas con grandes compositores como Jorge Drexler, Pablo Alborán, Amaia Montero, el recordado Pau Dones, entre otros, le dieron la bienvenida a la artista LaTorre.

EXPRESIONES conoció todos los detalles de esta nueva etapa en una conversación desde su casa en Ibarra. La naturaleza y la libertad que la rodean ahora son su inspiración diaria.

MIEL: Un jardín sonoro florecido en Quito Leer más

¿Cómo surgió este ingreso a Warner Chappell?

Fue inesperado, porque el 2020 fue un año un poco lento y me dediqué a componer y crear. Durante este tiempo mantuve contacto con la gestora cultural About Music de España y ellos todo el año presentaron mi música. La propuesta llegó justo el 1 de enero y finalmente se concretó. Es una emoción muy grande y lo que más me gusta es que ahora se están abriendo a artistas alternativos y soy el primer proyecto ecuatoriano de esta índole que tiene su espacio ahí.

Esta alianza, ¿qué aspectos cubre?

Es súper chévere porque hay mucha libertad artística en cómo yo puedo usar mis composiciones. Puedo hacerlo para mi proyecto solista y desde su plataforma ayudarme a conectar con otros artistas que quieran hacer colaboraciones, también crecer en lograr remixes. También puedo componer para ellos y dejarlo en un catálogo para otros artistas. Otra opción es participar en campamentos de composición.

De estos parámetros, ¿qué es lo que más la entusiasma?

Esta posibilidad de trabajar y hacer ‘featurings’ para mi proyecto, que es lo más importante para mí.

Raíces de la escuela Quiteña

Al imaginarse a Quito estéticamente, lo primero que puede venir a la mente es el arte que se formó en el periodo de la Escuela Quiteña y que aún destaca en edificios emblemáticos de la capital.

De una de las paredes de la iglesia de San Francisco parece desprenderse el estilo que lleva LaTorre, elementos que se mimetizan perfectamente con su sonido, que tiene toques autóctonos que ella rescata para nuevos oídos.

Fiebre: creatividad a altos grados Leer más

Así lo explica: “Por mucho tiempo y desde un poco antes de la generación de nuestros padres, había un rechazo hacia la música nacional. Mi acercamiento a ella se da cuando me fui a vivir a las afueras de Riobamba, tenía 7 años. Allí conocí de cerca esta música nacional mestiza, como el pasillo. También la indígena que fue una gran influencia. Cuando crecí me di cuenta de que tenía la necesidad de plasmar esto en lo que hacía. Mi música es un collage de todas las cosas que me componen culturalmente. Y tengo un montón de influencia de afuera. Crecí con el Internet, pero también esta cercanía de cómo se desarrollaba la música en los pueblos pequeños. Y todos los ecuatorianos conectamos con esto, nadie se queda sentado en una esquina sin mover los pies. Solo a veces las personas sienten vergüenza y los bloquea a admitir que también somos esto. Componer es admitir lo que eres”.

Una de las canciones que más la define es Puñales, de la cual ha hecho su propia versión. “Esta es una pieza del otavaleño Ulpiano Benítez, conocido como El señor del Yaraví. La canción la reversioné y aunque es una situación en la que nunca he estado, es muy triste, siento que es tan fuerte que te lleva a ese sentimiento”.

Ventino: Su estilo marca su regreso Leer más

Con toque celestial

LaTorre menciona que su diferenciador musical es que logra darle intimidad a la música electrónica, que por lo general siempre está relacionada con un ambiente festivo. Este 2021 vienen dos proyectos importantes para ella, ya que cerrará un ciclo con la publicación de un EP de remixes. Y en mayo saldrá nuevo material. El 19 de junio, si la covid lo permite, se reencontrará con su público en el Teatro Sucre. Este show quiere que se convierta en un paso por la dualidad de lo celestial y el infierno. Además de la esperanza de tocar en Guayaquil, la cual quedó aplazada por la cancelación del Festival de la Otra Música.