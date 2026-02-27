Lanzamientos musicales de marzo 2026: álbumes y sencillos que no puedes dejar pasar

Marzo suena con fuerza: estilos que van del pop al funk y la experimentación digital, en un mes cargado de estrenos que marcan tendencia.

El 2026 arranca con una hoja de ruta sonora que promete sacudir los ránkings globales. Tras un año de transiciones, la industria musical latina e internacional despliega sus cartas con una agenda de lanzamientos que combina regresos nostálgicos, cambios estratégicos de sellos discográficos y apuestas experimentales. Entre anuncios oficiales y filtraciones que mantienen en vilo a los fanáticos, el calendario de este primer trimestre ya perfila a los protagonistas que dominarán la conversación digital.

La expectativa se concentra en figuras que han decidido romper largos silencios o reinventar su identidad artística. Desde la nueva etapa profesional de Nicky Jam hasta el misticismo que rodea el retorno de Harry Styles, los próximos meses serán determinantes para medir el pulso del mercado musical. A continuación, presentamos la guía definitiva de los estrenos más esperados para este mes de marzo.

Marzo 2026: El mes de los regresos globales y la experimentación

Marzo se posiciona como el periodo más competitivo del primer trimestre, con lanzamientos que apuestan por la ruptura de géneros y el regreso de figuras que dominan el mainstream mundial. Desde el fenómeno urbano de España hasta el pop conceptual británico, estas son las fechas clave:

6 de marzo: Bad Gyal lanza ‘Más cara’, un trabajo de dancehall y electrónica que incluye su colaboración con Ozuna.

6 de marzo: Harry Styles estrena ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, marcado por un estilo pop retro-moderno grabado en Berlín.

13 de marzo: Juanes y Laura Pausini (con ‘Yo Canto 2’) lideran los lanzamientos de la segunda semana del mes.

20 de marzo: Gorillaz presenta ‘The Mountain’, álbum multicultural con colaboraciones de Trueno y Omar Souleyman.

24 de marzo: Melendi cierra el mes con un disco volcado a sus raíces más frescas y enérgicas.

Un horizonte de giras y nuevas confirmaciones

El cierre de este trimestre musical activa las giras más esperadas del año. Con el lanzamiento de ‘The Mountain’, se esperan experiencias inmersivas de Gorillaz, mientras que la expectativa crece por la llegada de Iron Maiden a Ecuador en octubre. La cartelera de 2026 sigue sumando nombres que prometen dominar la conversación cultural durante todo el año.

