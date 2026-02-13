La Suka sobre su esposo: "Hace 47 años nació el amor de mi vida"

La exreportera de farándula limó sus asperezas con el padre de sus hijos

Ya lo dice el sabio refrán: en pelea de marido y mujer, nadie se debe meter. Y si no, que lo diga La Suka, quien después de lanzar fuertes declaraciones públicas contra su esposo, Gastón Bustamante, ahora lo vuelve a llamar el amor de su vida.

“Hace 47 años (un 12 de febrero) nació el amor de mi vida. Que Dios le siga dando muchos más junto a su familia, que tanto lo ama”, dice la exreportera de farándula, dejando claro que, tras la tormenta, volvió la calma.

Por San Valentín (el 14) no habrá festejo. ¿La razón? Los negocios de comida a los que la pareja está vinculada se mueven muchísimo en estas fechas y el trabajo manda. La celebración quedará postergada hasta después del feriado de Carnaval.

Y para quienes ya especulan con un posible cuarto hijo, no hay riesgo. La Suka está ligada, así que la familia se queda como está con Sebastián, Mateo y Anahí Alejandra.

Fabiola celebró sin su esposo y con mariachis

Aunque La Suka no tendrá festejo por ahora, el esposo de Fabiola Véliz, Charlie Waller, quien vive en Estados Unidos, le envió a la actriz una serenata con mariachis el viernes 13 a primera hora. Apenas eran las seis de la mañana cuando la presentadora recibió el romántico detalle.

“Me adelantó mi San Valentín. Solo recuerdo haber dicho hace muchos años que el hombre que me diera una serenata sería el hombre de mi vida. Pasaron muchos años y, sin que se lo diga, él me trajo un grupo que se llama Violines de Jalisco”, contó emocionada.

La pareja de Fabiola está a punto de aterrizar en Guayaquil. En cualquier momento ella hará las maletas para mudarse al país del norte y comenzar una nueva etapa.

