La Momia 4 resurge: Fraser y Weisz confirman su regreso a la franquicia

Conoce todos los detalles: la fecha de estreno en 2026, los nuevos directores (Radio Silence) y cómo la franquicia vuelve a sus orígenes

El equipo más querido del antiguo Egipto prepara su regreso. Brendan Fraser y Rachel Weisz, los rostros que dieron vida a Rick O’Connell y Evelyn Carnahan en 'La Momia' de 1999, confirmaron su participación en la cuarta entrega de la saga. La noticia, que circula con fuerza en medios especializados, devuelve la esperanza a los seguidores que esperaron casi dos décadas este reencuentro.

Universal Pictures, el estudio detrás de la franquicia, mantiene un silencio oficial sobre la trama. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la película busca recuperar el tono de aventura y comedia que caracterizó a los primeros filmes. La fecha tentativa de estreno se ubica en 2026.

La dirección estará a cargo del dúo Radio Silence, integrado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por su trabajo en 'Boda sangrienta' y el relanzamiento de 'Scream' en 2022. Su llegada genera expectativa por una propuesta que mezcle el espíritu clásico con un enfoque moderno.

¿Qué sabemos sobre la trama de La Momia 4?

Este proyecto marca el regreso de Rachel Weisz a la franquicia. La actriz, ganadora de un Óscar, no formó parte de la tercera película, 'La Momia: la tumba del Emperador Dragón' (2008), donde Jet Li acompañó a Fraser. Su ausencia dejó un vacío que los fans siempre lamentaron.

Para Brendan Fraser, esta producción representa su reincorporación al cine de gran presupuesto después de más de quince años. El actor, quien resurgió en la industria con su aclamado papel en 'La ballena' —que le valió el Óscar al Mejor Actor—, mantuvo un perfil alejado de los blockbusters durante un tiempo. Su retorno a la piel de Rick O’Connell cierra un círculo muy esperado.

Lecciones del pasado: El intento fallido del Dark Universe

Universal Pictures aprendió de sus errores. En 2017, el estudio intentó relanzar la franquicia con un reboot protagonizado por Tom Cruise, que planeaba ser el pilar de un 'Dark Universe'. La película fracasó en taquilla y acabó con esos planes ambiciosos.

El nuevo proyecto apuesta por volver a los orígenes. Según comentó el creador de los personajes en una entrevista pasada, la clave para una secuela exitosa reside en su ubicación: “Para mí, tiene que ser en Egipto. No tiene por qué ser todo allí, pero al final debemos regresar”.

La combinación de Fraser, Weisz y los directores de Radio Silence promete una aventura que honre la esencia de la saga original: acción trepidante, toques de humor y ese misterio que convirtió a 'La Momia' en un fenómeno cultural. Los fans, sin duda, aguardan con la antorcha en alto.

