A pocos días de la Noche Amarilla, el nombre de Sergio ‘Kun’ Agüero suena por todos lados por los dimes y diretes de su llegada. No jugará debido a su reciente lesión, pero hasta ahora sí viene a Guayaquil. Así que guarde su entrada.

Ante todo este revuelo, hay quienes se preguntan quién es el Kun. Pues sí, nunca falta alguien que no sepa diferenciar un córner de un tiro libre, y mucho menos a los futbolistas.

Sin embargo, tal vez ya lo haya visto en transmisiones o en memes. Pero a punta de memes no se conoce a alguien. Acá le contamos algunas curiosidades de el Kun Agüero.

EL MISTERIO DE SU APODO

Ha sido el mismo jugador quien ha dado las explicaciones del caso y ha dicho que su apodo viene desde niño, cuando veía unos dibujos animados japoneses entre los que estaba un personaje llamado Kum Kum, el niño cavernícola. Por su parecido con el personaje, sus abuelos empezaron a llamarlo Kun.

Barcelona: El Kun Agüero "tiene que jugar" en la Noche Amarilla Leer más

Y hasta hoy es más conocido por su sobrenombre que por su nombre. Al punto que durante los juegos es común ver el sobrenombre escrito en la parte posterior de sus camisetas.

LA PARODIA DE SHAKIRA

Desde que se retiró del fútbol, se ha dedicado a ser un ‘streamer’ con millones de seguidores. Hace unos días, aprovechó la plataforma y se juntó con el influencer Ibai para sorprender a sus seguidores con su última parodia del video musical de Shakira y Bizarrap. Aunque en el post solo se lo ve bailando, claramente le dedicó la broma a su amigo Piqué.

SU PROBLEMA CARDIACO

Después del Manchester, fue fichado por el Barcelona, pero Agüero casi no pudo jugar con su nuevo club por culpa de las lesiones. Además, tuvo que decir adiós al fútbol por problemas en el corazón que podían haber puesto en riesgo seriamente su salud. Por eso también evitará jugar en la Noche Amarilla.

LAS MUJERES DE SU VIDA

Su vida romántica resulta interesante. En la lista figuran Karina (2012 a 2018), Tini Stoessel (2019, aunque dicen que lo de ellos solo fue una “linda amistad”) y la modelo e influencer Sofía Calzetti, su novia actual.

Pero tal vez su relación sentimental más sonada es la que mantuvo con Giannina Maradona. Sí, ¡la hija de Diego Armando Maradona! Fruto de su amor nació Benjamín, en el 2009. El niño es probablemente la envidia sana de muchos: es nieto de la leyenda del fútbol que murió el 25 de noviembre de 2020.

El Manchester City desvela la estatua en honor al 'Kun' Agüero en el Etihad Stadium Leer más

¿Y QUÉ TAL LA ESTATUA?

Después de nueve temporadas en Inglaterra jugando en el Manchester City, el argentino se convirtió en una leyenda del club. Tanto es así que levantaron una estatua en su honor y fue seleccionado para entrar en el Salón de la Fama de la Premier League, donde ingresan los mejores jugadores de la historia de la competición.

La estatua de Sergio Agüero se encuentra en el Etihad Stadium, en Mánchester. Instagram.

UN INGLÉS QUE ES COSA SERIA...

El Kun no se hace lío cuando tiene que hablar en inglés. Pero el interlocutor debe estar muy atento para entender lo que quiera decir con su particular acento. Como es de esperarse, eso ha llevado que le hagan memes. Lo más comentado fue cuando lo invitaron a un programa para explicar lo que había sucedido detrás de la frase “¿Qué mirás bobo?” dicha por Messi. Y el Kun contó lo que le dijo en inglés al futbolista holandés para defender a su amigo. Su pronunciación no pasó desapercibida y estallaron los comentarios y memes.