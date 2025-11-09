Kris Jenner llegó a los 70 años: Así fue la celebración

La fiesta de la empresaria también se vivió en redes sociales. Todos sus hijos estuvieron presentes

Kris Jenner, reconocida empresaria y figura central del clan Kardashian-Jenner, cumplió 70 años el pasado 5 de noviembre. Sus hijos utilizaron las redes sociales para expresarle su cariño y admiración, destacando el papel que ha tenido como guía y gestora del éxito familiar.

En Instagram, Kim Kardashian compartió un mensaje acompañado de varias fotografías junto a su madre: “¡Feliz cumpleaños 70 a la mujer más hermosa del planeta! No hay nadie más especial en este mundo que tú”, escribió. En la misma publicación añadió: “Realmente eres una súper mujer y has sido el mejor ejemplo a seguir en la forma en que llevas y vives tu vida con tanta gracia, compasión y alegría. ¡Quiero ser igual que tú cuando crezca y siempre he dicho esto, toda mi vida. ¡Te quiero mucho mamá!”.

RELACIONADAS Descubre los detalles del parque temático de Netflix

La celebración también se vivió en redes sociales

'Sexo, violencia y llantas', la canción con la Rosalía abre LUX | Detalles del álbum Leer más

Khloé Kardashian también se unió a las felicitaciones con un texto en el que resaltó el liderazgo de su madre dentro de la familia: “¡Feliz cumpleaños a mi reina! Mami, setenta años de pura magia, gracias, risas y lo mejor de todo, amor. De alguna manera, te sigues volviendo más radiante. Cada día más fabulosa”, escribió. En otro mensaje añadió: “Eres el latido de nuestra familia, la luz que nos guía a todos, el que creó este hermoso, salvaje y amoroso universo que llamamos hogar. Ese es tu superpoder, tu amor; sin límites, incondicional, eterno”.

No podía faltar Rob Kardashian

Rob Kardashian, el único hijo varón de la empresaria, también reapareció en redes para sumarse a la celebración: “¡Feliz cumpleaños número 70 mamá! Eres mi mundo entero y te amo muchísimo, mi adorada princesita”. Jenner respondió: “Te amo mucho Rob”.

Según informó el medio Page Six, la familia organizará este fin de semana una fiesta privada inspirada en el universo de James Bond. La elección de la temática 007 estaría relacionada con la coincidencia entre el número del agente secreto y los años que cumple la matriarca del clan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!