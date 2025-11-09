Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Kris Jenner junto a sus hijas.
Kris Jenner junto a sus hijas.Instagram

Kris Jenner llegó a los 70 años: Así fue la celebración

La fiesta de la empresaria también se vivió en redes sociales. Todos sus hijos estuvieron presentes

Kris Jenner, reconocida empresaria y figura central del clan Kardashian-Jenner, cumplió 70 años el pasado 5 de noviembre. Sus hijos utilizaron las redes sociales para expresarle su cariño y admiración, destacando el papel que ha tenido como guía y gestora del éxito familiar.

RELACIONADAS

En Instagram, Kim Kardashian compartió un mensaje acompañado de varias fotografías junto a su madre: “¡Feliz cumpleaños 70 a la mujer más hermosa del planeta! No hay nadie más especial en este mundo que tú”, escribió. En la misma publicación añadió: “Realmente eres una súper mujer y has sido el mejor ejemplo a seguir en la forma en que llevas y vives tu vida con tanta gracia, compasión y alegría. ¡Quiero ser igual que tú cuando crezca y siempre he dicho esto, toda mi vida. ¡Te quiero mucho mamá!”.

RELACIONADAS

La celebración también se vivió en redes sociales

Nueva sesión de fotos de Rosalía para la promoción de Berghain.

'Sexo, violencia y llantas', la canción con la Rosalía abre LUX | Detalles del álbum

Leer más

Khloé Kardashian también se unió a las felicitaciones con un texto en el que resaltó el liderazgo de su madre dentro de la familia: “¡Feliz cumpleaños a mi reina! Mami, setenta años de pura magia, gracias, risas y lo mejor de todo, amor. De alguna manera, te sigues volviendo más radiante. Cada día más fabulosa”, escribió. En otro mensaje añadió: “Eres el latido de nuestra familia, la luz que nos guía a todos, el que creó este hermoso, salvaje y amoroso universo que llamamos hogar. Ese es tu superpoder, tu amor; sin límites, incondicional, eterno”.

RELACIONADAS

No podía faltar Rob Kardashian

Rob Kardashian, el único hijo varón de la empresaria, también reapareció en redes para sumarse a la celebración: “¡Feliz cumpleaños número 70 mamá! Eres mi mundo entero y te amo muchísimo, mi adorada princesita”. Jenner respondió: “Te amo mucho Rob”.

Según informó el medio Page Six, la familia organizará este fin de semana una fiesta privada inspirada en el universo de James Bond. La elección de la temática 007 estaría relacionada con la coincidencia entre el número del agente secreto y los años que cumple la matriarca del clan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2025

  2. Nueva masacre en menos de 24 horas en la cárcel de Machala deja al menos 27 muertos

  3. Kris Jenner llegó a los 70 años: Así fue la celebración

  4. MotoGP: Marco Bezzecchi gana en Portugal y se consolida en el tercer puesto

  5. Tiago Nunes habló sin filtros de los árbitros y el gran objetivo de Liga de Quito

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Los mejores sánduches de Quito: 4 lugares tradicionales para probar

  4. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  5. Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

Te recomendamos