Katya Adaui explora la fragilidad y el humor en su nuevo libro

Una pareja en crisis que emprende un viaje exótico de reconciliación, una mujer que reconoce en la azafata de un avión a una vieja conocida, y una escritora que realiza una mudanza internacional de regreso a su ciudad natal son algunos de los personajes que protagonizan “Un nombre para tu isla”, la obra más reciente de la escritora peruana Katya Adaui.

El libro, finalista del Premio Ribera del Duero 2024, es una colección de siete cuentos que se adentran en las complejidades de los vínculos humanos, la fragilidad emocional y las formas en que el lenguaje puede tender o romper puentes. La autora, que será una de las invitadas principales en la Feria Internacional del Libro de Quito 2025, a realizarse desde el 4 de junio, ha señalado que el libro se originó a partir de una metáfora que la enganchó y que se tornó persistente a lo largo de los relatos: la isla como representación de la identidad.

“Mientras escribía, me di cuenta de que en el libro iba a haber mucho mar y río, y que la isla, como cualquiera de nosotros, no es algo que surge de repente, sino que se forma con el tiempo, sedimentándose... Me interesaba reflexionar sobre cómo nombramos las islas que somos, porque, en el fondo, nadie sabe realmente quién es. Nuestras islas existen en relación con las de los demás”, ha dicho.

Esta indefinición, apunta, está en constante formación, nombrada desde distintos lugares y por diferentes voces, sin alcanzar nunca una versión definitiva. En ese sentido, los cuentos de Adaui transitan con sutileza entre el deseo de pertenecer y la imposibilidad de nombrar con certeza lo que se es o se ha sido.

El escritor Javier Cercas viajó junto al papa Francisco. ¿Qué dice sobre el viaje? Leer más

En “Un nombre para tu isla”, la autora despliega una mirada profundamente humana y cercana, muchas veces desde el humor o la ternura, para explorar cómo los vínculos familiares, amorosos o de amistad pueden ser al mismo tiempo fuentes de refugio y de conflicto. Lejos de lo solemne, la voz narrativa se permite ironías y sarcasmos que revelan una faceta menos conocida de Adaui, marcando una ruptura con sus obras anteriores, influidas por procesos de duelo.

En busca del humor y la sátira

“Esta vez quise dedicarme a los amigos y amigas, las parejas, las relaciones cotidianas de familia extendida. Me divertí mucho creando a toda esta gente y sus mundos, nuevos para mí... Quería que el libro tuviera mucha risa, y que pareciera muy fácil”, señala.

Uno de los elementos más distintivos de su escritura es el uso del diálogo como recurso estructural. “Desconfío de los libros en los que no hay diálogo”, ha declarado. Añade que el diálogo no es solo una forma de dinamizar el texto, sino una vía para revelar el carácter de los personajes y construir una tensión viva con el lector. “El diálogo en la escritura nos permite probar la personalidad, como en la vida... En este libro le perdí el miedo a los diálogos. Repasé cada cuento en voz alta hasta dar con cierto ritmo en cada frase”, agrega.

Cuentos como “Tripulación, puertas en manual, ‘Cross check’ y reportar” o “Isla grande”, donde las tormentas emocionales se proyectan sobre un escenario tropical, condensan esa característica con una mirada múltiple que combina lirismo con un sentido preciso del detalle. En todos los relatos hay una intención de rescatar las microfisuras de lo íntimo, para narrar desde allí una verdad que se escapa a lo explícito.

Gabriela Wiener: La vanguardia de Mariátegui en una ficción Leer más

Y si bien aún no se han confirmado las actividades en las que participará la autora durante su visita a la capital, sin duda sus lectores esperan que una de ellas sea una extensa conversación sobre esta refrescante obra.

¿Quién es Katya Adaui?

Nació en Lima, Perú en 1977. Actualmente vive en Buenos Aires y enseña en la carrera Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes. Es autora de las obras Geografía de la oscuridad, Aquí hay icebergs, Quiénes somos ahora y Nunca sabré lo que entiendo.