El escritor Javier Cercas viajó junto al papa Francisco. ¿Qué dice sobre el viaje?

En 2023, el afamado escritor español Javier Cercas se encontraba firmando libros en Turín cuando su editora italiana se le acercó para decirle que “un señor” del Vaticano quería hablar con él. El interesado era Lorenzo Fazzini, director de la editorial de la Santa Sede, y tenía una propuesta tan sorprendente como inusual: que acompañara al papa Francisco en su visita a Mongolia y escribiera un libro con el material que recopilara.

“Hasta el sol de hoy sigo sin saber por qué me eligieron. Soy ateo, anticlerical y laicista militante. Se arriesgaron bastante”, reflexiona el escritor.

A pesar de sus convicciones personales, Cercas supo desde el primer momento que no podía rechazar la invitación. Así, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, se embarcó en un viaje insólito junto al pontífice argentino a uno de los países más remotos del planeta. Esa experiencia, profundamente transformadora, se convirtió en el germen de su más reciente libro: ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, que ha llegado a las librerías coincidiendo de manera inesperada -y con una fuerte carga simbólica- con la muerte del papa Francisco, ocurrida el pasado 13 de abril.

El libro se presenta como una “novela sin ficción”, una obra híbrida que combina elementos de crónica, ensayo, biografía y autobiografía. Cercas la define como “poliédrica”, porque, según él, no responde a una sola intención ni a una sola forma, sino que busca abordar, desde múltiples ángulos, una de las preguntas más fundamentales que puede plantearse un ser humano: ¿hay vida después de la muerte?

El escritor presentó la obra recientemente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mauricio Dueñas Castañeda

Ahondar en el estilo policial

Cuando aceptó el encargo, cuenta, se sumergió durante semanas en entrevistas concedidas por el papa Francisco. “Me asombraba que en esas entrevistas prácticamente solo se hablara de política. Él no era un líder político, no tenía un poder ejecutivo real. La religión quedaba enterrada. Eso me dejaba perplejo, y por eso quise preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna, temas que sí son de su incumbencia”, explica.

Pero más allá del interés intelectual o teológico, lo que realmente motivaba a Cercas era una inquietud personal, íntima: saber si su madre, cuando muriera, podría reencontrarse con su padre y compartir con él la vida eterna. Esa pregunta concreta orientó el desarrollo del libro y lo llevó a construir una obra al más puro estilo policial.

“Abordé este libro como quien investiga un crimen, como si fuera una novela de misterio”, señala Cercas. “Aunque esta sea una obra muy diferente al resto de mis libros, sí que tiene algo en común: todas ellas son novelas policiales camufladas, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrarlo. Y aquí es evidente que nos enfrentamos a un misterio colosal, el más grande de toda nuestra civilización: la resurrección de la carne. La creencia de si hay vida después de la muerte, que es la base de todo el cristianismo”, afirma.

‘El loco de Dios en el fin del mundo’ no es solo el relato de una crónica de viajes, sino una reflexión profunda y existencial sobre la fe.

“Yo soy un español común y corriente. Fui a un colegio de curas, mis padres eran muy católicos, pero en un determinado momento me alejé de la religión, algo que le pasa a mucha gente. Y de eso también quería hablar: de cuál es nuestra relación con la religión, por qué creer en Dios es una necesidad básica del ser humano”, sostiene.

Escribir esta obra, admite, ha transformado su perspectiva. Aunque no ha abandonado sus convicciones, reconoce que la experiencia lo ha obligado a enfrentarse a lo desconocido. “La literatura no está para juzgar, sino para entender, para ir al fondo de lo desconocido. Y a veces lo desconocido es tan inesperado que te llega a conmover”, concluye.

¿Quién es Javier Cercas?

Nació en 1962. Es escritor, traductor y periodista. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su primera obra, ‘El móvil’, se publicó en 1987. También ha publicado las obras ‘ Las leyes de la frontera’, ‘El impostor’ y ‘ Soldados de Salamina’.

