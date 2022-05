Cuando le preguntamos a Karina si está consciente que este año se conmemoran 35 años del lanzamiento de Sin máscara, el disco que la consolidó como estrella juvenil, ella responde con una amplia sonrisa: “Yo no los cuento, no pienso en eso”. Así empieza la entrevista vía Zoom con EXPRESIONES de la artista nacida en Perú, criada en Venezuela y radicada en Estados Unidos.

La cantante nuevamente se presentará en Ecuador. El 12 de mayo en la discoteca Level, de Manta, y al día siguiente en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Lo hace en el marco de la promoción de su nueva canción, 'Me quiero'.

“El tema habla de lo importante que es quererse y amarse. Si no lo hacemos con nosotros mismos es complicado compartir ese sentimiento o descubrirlo en otra persona”, afirma la intérprete de recordados éxitos como 'Sálvame', 'A quién' y 'Amor a millón'.

Pese a que eventualmente lanza producciones innovadoras, las personas que acuden a sus conciertos siempre le piden los temas que inmortalizó en la década del 80. “Sí, es inevitable y encantada, complazco. Me gusta que la gente, luego de tanto tiempo, no olvide esas canciones. Para mí es un halago y es un sentimiento maravilloso saber que son clásicos de la balada romántica y están en Spotify y en otras plataformas”.

Respecto a que ante la avalancha del género urbano en la escena musical no se ha visto tentada a grabar reguetón o bachata, la también actriz expresa: “No, no me lo creería, sería un disfraz, no sería yo y me gusta ser consecuente y real con lo que soy y siento y esa música no la siento para mí”, admite con seguridad.

Añade que si bien es cierto algunos baladistas han migrado a ese ritmo, el fenómeno también sucede al revés. “Están los reguetoneros que fusionan lo que hacen con la balada pop, volviéndolo un sonido más estilizado y con letras nada vulgares ni sexuales”, explica.

Y continúa: “La verdad es que el romanticismo jamás morirá”.

Comenta estar contenta de que su gira 'Me quiero' tiene la agenda llena de aquí hasta que termine el 2022 por todo el continente. “Hay proyectos de largo. Mira que me presenté en Venezuela y ‘sold out’, llenamos todas las localidades”, asegura.

No le sorprende que esto haya ocurrido en un país en el que hasta no hace mucho se hablaba de carencias y una terrible crisis económica, social y política.

“No puedo decirte que está todo bien, pero las cosas han mejorado de dos años para acá. He preferido no hablar ni cuestionar como antes, porque me di cuenta de que nada iba a cambiar con lo que diga, así que decidí volcarme a lo mío que es la música”.

Su voz potente, poderosa, con altos registros que le permiten hacer matices no ha variado desde que debutó con 'Amor a millón' (1985), algo no muy usual con artistas que después de muchos años de trayectoria pierden la calidad vocal. “No soy mujer que fuma, bebe y trasnocha, me cuido mucho, porque vivo de esto, es mi herramienta de trabajo”.

Enfatiza que al ver que sus dos hijos están más grandecitos y toman sus propias decisiones, ella ahora tiene tiempo para centrarse exclusivamente en su carrera.

En lo concerniente al amor de pareja, cuando le preguntamos si aquella mujer romántica se había dado la oportunidad de volver a amar, manifiesta: “Hicimos un alto al divorcio con el padre de mis hijos y nos hemos dado una nueva oportunidad, estamos en la etapa de la reconquista, me está enamorando (risas)”.

Agrega: “Él es un hombre que vale la pena y yo también lo valgo. En la actualidad es complicado y difícil encontrar gente buena y valiosa y Marcello Azevedo lo es”.

