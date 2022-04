Xavi Q decidió lanzarse con todo, no solo como compositor sino también como cantante.

Aunque es conocido en el mundo de los negocios, el artista guayaquileño Xavier Khoury, mejor conocido como Xavi Q, es un notable cantante y compositor. De hecho está conectado al arte desde niño. “Lo mío siempre fue cantar y componer. De hecho lo hacía en un bar que tuve, pero todas mis creaciones se quedaban conmigo, porque eran muy personales”.

Después de la pandemia, se replanteó muchas cosas y decidió exponer su talento por completo. “Mantuve acercamientos en el extranjero como compositor, cada vez que enseñaba Seductora (interpretada por Daniel Betancourth) no podían creer que se haya quedado en Ecuador. Fue esa época de transición a lo digital”.

Para este artista, este 2022 es un año crucial para ejecutar todos sus proyectos. “La sensibilidad se plasma en esa melodía que ya existe. Nos conectamos con esa inspiración que está en el cosmos con la misma frecuencia”.

Su carta para esta temporada es Ángel de Dios, un tema que nació mientras Xavi Q leía libros espirituales. “Es un momento especial en el que luego viene el proceso de pulir esa letra que va acompañada de música y lo puedes hacer en dos minutos”.

Khoury es muy abierto en corrientes musicales. Su línea está vinculada al pop con un contenido que lleva siempre un mensaje. “Es increíble cómo se me han acercado algunas personas y me dicen que, al escuchar Ángel de Dios, sus corazones han sanado tras perder a un ser querido. Es algo que me llena de satisfacción”.

La canción habla de la pérdida que sufre alguien que encuentra alivio y, posteriormente, una sanación por parte de un ángel que acude a su rescate.

En sus momentos de desconexión se inclina por el surf y el fútbol, por lo que visita regularmente al estadio.

También acude a su finca, la que cuida y donde aplica sus conocimientos en agronomía. “Siempre estoy conectado a la naturaleza”.