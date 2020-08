Amenazan de muerte a la cantante Karina

La cantante venezolana, nacida en Perú y radicada en Miami, dio a conocer a sus seguidores que recibió amenazas de muerte tras expresar su inconformidad con la designación de Bad Bunny como Mejor Compositor del Año por la Sociedad de Compositores, Autores y Editores (Ascap).

“Esto es exactamente lo que inspira un lenguaje violento del algunas canciones, he aquí un joven amenazándome de muerte, ¿qué tal?”, comentó la intérprete de éxitos como Amor a millón y Lo digo de corazón.

La solista, de 51 años, quien ha estado en múltiples ocasiones en Ecuador recibió un mensaje que decía textualmente: “Hija de tu rep… madre te vamos a mandar a matar, hija de p… por andar hablando mal de artistas”.

Karina tras haberse quejado, aclaró: “Mi molestia no es por él, es porque esta organización que es tan seria y tan respetada, que se ocupa de defender a los compositores reales, le den un premio tan prestigioso a un artista como ese”.

Karina también estableció diferencias entre los grandes cantautores latinoamericanos y el puertorriqueño. “Tú no vas a poner en la misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny. No creo que eso pueda considerarse una composición, esa vulgaridad no me interesa, no creo que se pueda considerar composición. No hace falta esa vulgaridad, es vergonzoso, es deplorable y una degradación para las mujeres, y también un hombre que hable así es degradación”, enfatizó.