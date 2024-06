Karin Barreiro se sintió apoyada por Michela Pincay

Karin Barreiro reapareció no solo en 'BLN', la noche del lunes 10, también lo hizo en las redes sociales, tras los lamentables hechos en los cuales su vehículo está involucrado en un accidente de tránsito, ocurrido el domingo 2 de junio, y que causó la muerte de una menor.

(Te invitamos a leer: Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance)

Denisse Molina grabó un documental sobre Daniel Sancho Leer más

En su regreso a la TV se la notó nerviosa, afligida y en algunos momentos se quebró. Casi al final de su pronunciamiento en el cual abrió su corazón, admitió haber sentido terror de hacer una publicación en su Instagram “porque no sabía si iban a seguir echándole fuego a alguien que ni siquiera conocen”.

Después de su aparición en el reality, el martes 11 se manifestó en su cuenta para decir. “Estos días me he sentido vulnerable, como una ciudad sin muros. Sin embargo, en medio de esta dificultad, identifico aún más a quiénes son mis verdaderos amigos, por lo que aprovecho la oportunidad y quiero agradecerles profundamente por sostenerme y ayudarme a mantener mi fe. Esa gran curiosidad por saber lo que ha pasado ha sido enorme, como si se tratara de un chisme de farándula, que a muchos los ha llevado a ataques desmedidos sin considerar lo delicada y triste de la situación, exigiendo saber lo que solo deben conocer las autoridades pertinentes y los implicados”.

Confesó que ha vivido días muy difíciles, “hasta que entendí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca he dudado de su voluntad, y sé que en este mundo cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propios desafíos. Debo seguir adelante con mi vida laboral y superar este ataque desmedido por el bienestar de mi familia. Dios me ha hecho fuerte y con su poder me mantendré firme”.

Karin Barreiro: "Es difícil hacerle entender a la gente que no te conoce" Leer más

Tras este post, Michela Pincay, a quien Karin le agradeció durante su aparición en 'BLN', le envió un mensaje: “En medio de la angustia y el dolor nos damos cuenta más que nunca que solo Dios y caminar con Él es la salida. “Confía que Él no necesita saber nada, ya conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. No hay un escenario sencillo en esta situación, así que suelta y confía”.

Según Gaby Díaz, la familia está completa

Desde el lunes 10, está en el programa 'En contacto', de Ecuavisa, Luis Antonio Ruiz. En varias ocasiones su amiga, Gaby Díaz, ha dicho: “ya la familia está completa”. Con aquello indica que el comunicador ocupa el lugar de Emilio Pinargote, quien se quedó como novio de pueblo vestido y alborotado Nunca entró.

El martes 11, Henry Bustamante mandó una punta aclarando que por la llegada de Luis Antonio, él saldrá. “Hay muchos sufridores".

Luis Conforme sigue a las 'estrellas'

Luis Conforme. Redes

El productor Marlon Acosta vuelve a la farándula. Estará al frente de 'Detrás de las estrellas', un espacio que saldrá en la revista De casa en casa, de TC. Dirigirá al equipo de Silvana Torres, Soraya Guerrero y el reportero Luis Conforme, quien por cierto no se deja y es muy peleón. Una oportunidad que debe aprovechar. Antes estuvo en Viralizados, programa digital en el que ganó experiencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!