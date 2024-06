Denisse Molina grabó un documental sobre Daniel Sancho

Denisse Molina está a punto de volver a Ecuador (la segunda semana de julio) para disfrutar de unas vacaciones en familia. Antes de arribar a Quito, procedente de Tailandia, grabó un testimonio para un documental que gira en torno al chef español, Daniel Sancho, el presunto asesino del médico colombiano Edwin Arrieta.

La comunicadora cubrió el juicio que se desarrolló en abril y cuyo veredicto está previsto se conozca en agosto. Prefiere mantener en reserva ciertos detalles porque así se lo solicitaron. “Saldrá en una de las plataformas más importantes del mundo y fue un privilegio haberlo conocido en persona y trabajar con ese director. En esa producción explico cómo he vivido los reportajes que hice, hablo de los lugares donde se cometió el crimen y cómo es hacer periodismo en un país en el que hay leyes muy estrictas”, dijo.

Denisse se trasladó a Bangkok para reunirse con el equipo técnico que llegó de Los Ángeles, España e Inglaterra. Lo que más la emociona es que aparecerá como una periodista ecuatoriana en Tailandia. HBO Max presentó el documental 'El caso Sancho: Episodio cero' en el que se entrevistó al padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, quien fue muy cuestionado por sus declaraciones y porque cobró por su participación.

Durante su permanencia en Ecuador, la expresentadora de Ecuavisa, hará un viaje con propósito al Chocó Andino.

Aceptó los resultados con madurez

La esposa del músico, Martín Galarza, Gissela Flores aspiraba a ser la nueva Miss Universo Ecuador. Solo quedó en el grupo de las 13. Aunque no se llevó la corona, la exreina aceptó los resultados con madurez.

“Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y solo quiero decirles gracias por sus palabras de apoyo y muestras de cariño. Definitivamente empieza una nueva etapa en mi vida y lo digo porque en esta etapa entró una Gissela y salió otra, una con más seguridad, con más amor propio y con más ganas de seguir comiéndose el mundo porque descubrí que los sueños se pueden hacer realidad. Y de todas las formas salí ganadora porque me llevo amigas maravillosas, momentos vividos. Los planes de Dios son perfectos, estoy complemente segura que lo mejor está por venir”. La vivencia es lo mejor que se lleva.

El esposo de Nadia no está contento

El actor australiano Sam Webb se quedó con las ganas de ver a su esposa Nadia Mejía, convertida en Miss Universo Ecuador, certamen organizado por CNB. La apoyó en todo momento y además expresó su inconformidad con los resultados. "Ecuador perdió una parte esta noche. Nadia ganó tan fácilmente".

No fue lo único que manifestó: “Las palabras no pueden expresar lo orgulloso que estoy de ti. Fuiste impecable y a pesar de los desafíos que enfrentaste, los superaste. Durante el viaje de Miss Universo Ecuador has mostrado lo que significa ser una verdadera campeona y estudiante de la vida. Has tocado muchas vidas y has sido una fuente de luz para muchos. Los planes de Dios para ti son mayores de lo que podemos imaginar. Gracias por permitirme compartir este viaje inolvidable”. La pareja se casó el año pasado en Puerto Vallarta, México. En esa ceremonia cantó el padre de la novia, el rapero Gerardo Mejía.

