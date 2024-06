Luis Antonio Ruiz: "No creía que iba a volver a la TV"

Inicialmente llegó como invitado a 'En contacto'. Desde hoy, Luis Antonio Ruiz forma parte de manera oficial de ese espacio de Ecuavisa para hablar de la comunidad junto a su gran amiga Gaby Díaz y Henry Bustamante.

“En realidad no tenía pensado volver a la TV porque después de 25 años en ello pensé que mi ciclo había terminado y había que darle paso a las nuevas generaciones, tanto que me concentré en la comunicación en medios alternativos como las redes sociales y la radio. Estaba en el desarrollo de esos proyectos y me iba muy bien cuando me invitaron a formar parte de ese equipo.

Después de un proceso minucioso de selección, proyección y adiestramiento sobre la visión del canal, estoy aquí. Es mi oportunidad de volver al contacto con la gente más real y maravillosa”.

Además añade que ha sido emocionante reencontrarse con “Gaby Díaz, que ha sido mi principal promotora y guía en este proyecto. En esta nueva etapa de mi vida como comunicador quiero volver para inyectarle esperanzas a la gente. Seguiré desarrollando mis otras actividades, dándole a cada una su espacio y relevancia. Y esto bajo la consigna de servicio a la gente más buena, la gente del barrio”.

Luis Antonio laboró 20 años en Teleamazonas, donde estuvo hasta el 2023. Ahí se enteró de que padecía cáncer. Gracias a Dios superó la enfermedad.

Por cierto, está ansioso de reencontrarse con su amiga Denisse Molina, quien vive en Tailandia. “Quiero ver otra vez a Denisse. Hay una amistad muy pendiente, que ahora ha roto las fronteras, distancias y las circunstancias. Y debe retomarse para seguir siendo una buena motivación de vida”. Su colega llegará a Quito el próximo mes.

Karin Barreiro: “Solo Dios puede juzgar”

Manteniendo el equilibro en el camino que Dios sabe puedo recorrer sobre sus manos, porque no hay nada que Él no pueda ver y solo Él puede juzgar”, dice Karin Barreiro en un post que subió en su cuenta de Instagram, con 1,9 millones de seguidores.

La presentadora de 'BLN' atraviesa una delicada situación, ya que su vehículo está involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 2 de junio en la vía Durán-Yaguachi, que provocó la muerte de una menor.

El lunes 10 volverá al reality del canal Oromar, del cual estuvo ausente porque según dijo en un boletín que publicó en sus redes sociales, “desde el 30 de mayo que me enteré de mi embarazo, no he estado bien de salud y por disposición del médico he estado impedida de hacer actividades físicas, entre estas manejar”.

En ese mismo comunicado aclaró que ella no conducía el carro implicado en el siniestro.

El programa además cambió de horario. Ya no saldrá a las 22:00 sino a las 19:00 y será la competencia de 'Combate' Con todo lo ocurrido, los ojos están puestos en 'BLN'.

