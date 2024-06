Celebridades que se convirtieron en padres a edad de ser abuelos

En los hombres, la edad biológica ideal para formar una familia es antes de los 40 años. Esto no quiere decir que los mayores no puedan serlo.

La principal ventaja de retrasar la paternidad es que se ha podido adquirir una mayor estabilidad, la que está referida a varios aspectos de la vida como el económico o el sentimental. Además, ya existe más madurez.

Según los expertos, el mejor momento es cuando se sienten preparados para asumir ese rol tan importante.

Algunos famosos se han enfrentado a las críticas por haber sido papás a edades muy tardías, incluso por encima de los 70 u 80.



Al Pacino: el cuarto hijo a los 83 años

Por aproximarse el Día del Padre, el 16 de junio, EXPRESIONES les presenta algunos casos. Vito Muñoz de 67 años fue consultado. Su hija Vitoria, llegó en 2019. El comentarista deportivo prefirió no opinar por razones personales.

El actor volvió a ser padre a sus 83 años. Para su compañera, Noor Alfallah, es el primer hijo, mientras que para Al Pacino (84) es el cuarto.

Con Jan Tarrant, el protagonista de la saga 'El Padrino' tuvo a Julie (34). Y con Beverly D’Angelo procreó a los mellizos Olivia y Anton, de 23 años.

Noor, de 30 años, fue relacionada con Al Pacino desde abril de 2022. Sin embargo, la pareja comenzó a conocerse durante la pandemia de COVID-19.

Robert De Niro, sus siete herederos

En abril de 2023, el actor Robert De Niro (80) agrandó su familia al convertirse en padre por séptima vez. Gia es fruto de la relación con su pareja, Tiffany Chen. Ella es una instructora de artes marciales que conoció en 2015 durante el rodaje de la película 'Pasante de moda', en la que Tiffany participó como instructora de taichí de la estrella. Además de la bebé, Drena (52), Raphael (46), los gemelos Aaron Kendrick y Julián (28), Elliot (25) y Helen (12) De Niro son sus herederos.

Clint Eastwood con sus hijos. Redes

Clint Eastwood: ¿son ocho o más?

Clint Eastwood (94) tiene ocho hijos reconocidos, aunque los rumores dicen que pueden ser más. La última vez que fue oficialmente padre tenía 66 años junto a Diana Ruiz. Laurie (69), Kimberly (59) Kyle (55), Alison (51), Scott (38), Kathryn (36), Francesca (30) y Morgan (27) son los que integran su extensa familia.

El actor no sabía de la existencia de Laurie, pero pudo reencontrarse con su primogénita a pesar que había sido dada en adopción. Apareció en la premier de la película The mule, y así salió a la luz que tenía, en realidad, ocho hijos y no siete como se pensaba.

Mick Jagger. Redes

Mick Jagger con un niño de siete años

A los 73 años, Mick Jagger (80) se convirtió en padre por octava ocasión. Deveraux Octavian Basil Jagger se llama su último hijo, de siete años actualmente. Su madre es la bailarina estadounidense Melanie Hamrick. Los otros hijos del vocalista británico de los Rolling Stones son Karis Hunt (53), Jade Sheena Jezabel (52), Elizabeth Scarlett (40), James Leroy (38), Georgia May Ayeesha (32), Gabriel Luke (26) y Lucas Maurice (25).

Jagger y Hamrick empezaron a salir juntos luego del suicidio en 2014 de L’Wren Scott, la compañera del cantante durante 13 años. Las madres de los otros hijos de la estrella de rock son Marsha Hunt, Bianca Jagger, Jerry Hall y Luciana Giménez Morad.

Adal Ramones, otra vez papá a los 61

El presentador mexicano Adal Ramones (62), quien visitó Ecuador recientemente, fue padre de nuevo a los 61 años. Cayetano nació el año pasado.

El humorista está casado con Karla de la Mora, con quien tiene otro hijo, Cristóbal. Adal es recordado principalmente por su show Otro rollo, un programa emitido por Televisa de 1995 al 2007, donde invitaba a grandes artistas y hacía monólogos. También es padre de Paola (23) y Diego (13).

Tommy Mottola. Redes



Tommy Mottola va por el cuarto

El empresario y productor musical Tommy Motola de 75 años ha mantenido largas relaciones y tiene cuatro hijos en total. Se ha casado tres veces y actualmente está unido en matrimonio con la mexicana Thalía. Con Mariah Carey no procrearon hijos; pero con Lisa Clark tuvo a Michael y Sarah; mientras que con la cantante tuvo a Sabrina Sakaë, nacida en 2007, y Matthew Alejandro, quien vino al mundo en 2011, cuando el millonario tenía 61 años.

Así opinan

“La paternidad debe darse cuando los padres están jóvenes aún y cuentan con años venideros para poder guiar y proteger a sus hijos. A los 60 años va a ser difícil tener la energía y la vitalidad para dar a sus hijos el cuidado y la instrucción que necesitan. No critico a los padres de edad avanzada, pero yo a mis 48 años ya no quiero más. Si vinieran, los tendría. Pero no es algo que yo buscaría. Tengo dos, Gabriela (28) y Carlos José, de 19”, expresa Carlos José Matamoros.

Carlos Luis Andrade. Redes

“Mis hijos, Poly y Joaquín, tienen 16 y 6 años, y yo tengo 45. Debo confesar que con Joaquín he tenido que esforzarme más de lo que pensé para cogerle el ritmo.

Creo que lo estoy logrando, pero fue muy duro energéticamente. La paternidad a los 50 debe ser muy dura, sin embargo va a depender de las ganas, convicción y preparación de cada persona. Todos somos diferentes. Conozco a personas que fueron papás a los 50 años y son realmente geniales. De la misma manera, otros que piensan que están fallando”, comenta el presentador Carlos Luis Andrade.

Según el comunicador José Antonio Sánchez "la paternidad, todos lo sabemos, tiene un sinnúmero de etapas. Decidir tener un bebé te vuelve responsable de una vida, que ya no solo es la tuya o la de tu pareja. Pasas por varias emociones que pueden ponerte en lo más alto, o incluso en lo más bajo. Puedo decir ahora que todas las etapas han sido lindas.

José Antonio Sánchez en familia. Redes

Sin embargo, a mis 50 confirmé que fue una buena decisión tener mis hijos a mis 20 y 30, porque los disfruto con mayor madurez. Soy un padre más presente, me siento más maduro para ayudarlos con mejores decisiones. Me considero un papá cero conflictos. Para Bruno, de 29, soy su guía de consulta. Con los dos menores, en cambio, estoy en la etapa de admiración, y no hablo de que ellos puedan admirarme a mí, sino de que yo los admiro a ellos. Admiro sus decisiones. Admiro la manera en que dan sus primeros pasos, pero esta vez hacia la vida adulta: hacia los negocios con Alejandro (14), hacia novias y carros con Ignacio (17). Hacia una vida que en algún momento será sin mí”.

