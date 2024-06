Dieter Hoffman y Lazito de la farándula: ¿Acoso o periodismo?

Es lógico que los periodistas tratemos de conseguir una buena nota o una primicia, pero sin caer en el acoso. Lo que se logra es que nos falten el respeto y de alguna manera faltarnos el respeto nosotros mismos. Si alguien no quiere hablar, se insiste varias veces, pero todo tiene un límite. Los talentos de Soy el mejor, por dar un ejemplo, se quejan de la persecución que le ha montado el equipo de Los Hackers, en especial Dieter Hoffman y Lazito de la farándula y también expresan sus molestias por burlas y que en el programa de farándula están destruyendo la reputación de los entrevistados.

Isaac Delgado saca músculos Leer más

¿A los reporteros les interesa una nota de lo que ellos puedan decir o generar polémica para luego armar un escándalo porque no les quieren hablar, porque les contestaron mal e incluso cuando estos pierden la calman los amenazan? Ahora lo que importa es generar contenido, sin importar la forma. Comprendemos el trabajo de ellos, como el de muchos otros, pero ¿por qué se le da más importancia de la que tiene a un talento? Los hacen crecer más, simplemente. También es cierto que muchos dan papaya y luego se lamentan.

En cientos de ocasiones hemos escuchado a Mafer Pérez manifestar que no le interesa la farándula, sin embargo vive metida en ella. A veces el canal no los autoriza a responder y eso ocurre en todos. Con o sin razón a este par no los quieren muchos talentos ni tampoco en algunas empresas televisivas.

(Te invitamos a leer: ¿Cuándo es la elección de Miss Universo Ecuador 2024?

Eso nos pasa a todos. Recientemente, EXPRESIONES quiso entrevistar a Virginia Limongi del Canal del Cerro. Sin ningún problema, ella aceptó, pero el ‘no’ llegó de parte de los directivos por los cuestionamientos que se le han hecho a En contacto. Si no hacen las cosas bien, ¿aspiran a que les echemos flores?

PASANDO A OTRO TEMA: LAMENTAN LA SITUACIÓN DE KARIN BARREIRO

“Estoy muy triste por lo que atraviesa Karin (Barreiro), yo la quiero mucho. Ella ya aclaró que no iba manejando el carro que está involucrado en el accidente de tránsito en el que lamentablemente falleció una niña. No lo digo porque sea mi compañera en BLN, pero no se puede responsabilizar a alguien por algo que no ha hecho. Sé que ella alquila a veces sus vehículos, no sé más”, expresó el presentador Carlos José Matamoros cuando se le consultó sobre la situación que vive su compañera Karin.

Hasta segunda orden compartirá la conducción con Carolina Jaume, quien además es jueza del reality de competencia que se emite desde Machala a través de Oromar. Los comentarios en redes sociales no faltan y prefieren a Karin.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!