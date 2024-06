Karin Barreiro: "Es difícil hacerle entender a la gente que no te conoce"

La noche del lunes 10 de junio, la presentadora Karin Barreiro volvió a ‘BLN’. Vestida con un largo vestido color naranja y junto a su compañero, Carlos José Matamoros y a los competidores del reality, apareció luego de una semana de ausencia debido a un permiso de salud por su embarazo y a lo que se sumó que su vehículo esté involucrado en un accidente de tránsito. Este siniestro ocurrió el domingo 2 de junio y causó la muerte de una niña.

Cuando tomó la palabra se la notaba algo nerviosa. “Es como un programa de estreno, un programa difícil, por naturaleza soy bastante llorona, dije que iba a escribir unas palabras porque creía que si no leía no iba a terminar mis ideas, pero en el intento de leer lo que he sentido en este tiempo, me di cuenta que no es necesario porque no hay mucho que decir”.

Agradeció a sus jefes, familiares, amigos y compañeros, “me han sostenido de una manera impresionante. Es difícil porque no es una situación sencilla, es increíble que no se sepa discernir que es un chisme de farándula y que es algo que merece respeto. Es increíble la exigencia del público por conocer detalles que no necesitan saber. Lo necesitan conocer solo las autoridades y los implicados. Nunca he seguido páginas de farándula y gracias a Dios no he leído los ataques a los que mi familia se ha sentido vulnerable, herida. Es difícil hacerle entender a la gente que no te conoce”.

Karin añadió que quizá cuando “despertemos de esta pesadilla, seguramente ahí, si aún mantengo las fuerzas contaré detalles, por ahora solo quiero mantenerme fuerte por mi familia, viene un bebé en camino, no era la manera que yo quería que todos se enteren, ni siquiera mi mamá se había enterado. No es algo con lo que yo jugaría. Tenía terror de hacer una publicación, no sabía si iban a seguir echándole fuego a alguien que ni siquiera conocen. Espero recuperar a esa Karin pronto. Ya no soy la misma”. Agradeció a Michela Pincay, quien estuvo pendiente de este caso.

