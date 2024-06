Karin Barreiro admite que su auto estuvo en el accidente y revela su embarazo

Karin Barreiro dio a conocer mediante un comunicado qué fue lo que ocurrió en el accidente de tránsito en la que se involucró el día domingo 2 de junio. Desde entonces, varias hipótesis se han divulgado en redes sociales sobre cómo murió una pequeña niña en la vía Durán - Yaguachi.

La presentadora de BLN escribió un sentido texto que fue compartido en su Instagram, en el que que acepta que efectivamente es propietaria del vehículo que está involucrado en el hecho, pero desmiente todas las acusaciones en su contra.

"Quiero agradecer a todos quienes me han enviado su cariño y expresado su solidaridad en este momento difícil. En cuanto a lo dicho en redes sociales, es importante que sepan que no se acerca en lo absoluto a la verdad, en muchos medios ha primado la especulación e imaginación pues yo no conducía mi vehículo en el momento de tan lamentable accidente", expresa al inicio del comunicado.

"En cuanto sea posible y se aclaren los hechos con los informes respectivos, se harán conocer detalles de orden legal en los que se encuentra trabajando mi abogado", aclara.

Desde el lunes ella no ha participado en el programa que conduce en Oromar, lo que avivó las especulaciones si se encontraba detenida. Karin Barreiro desmiente y confirma que fue por una situación de salud, tal como lo había expresado su compañero Carlos José Matamoros.

"Quiero informarles que desde el jueves 30 de mayo, que entré en conocimiento de mi embarazo, no me he encontrado bien de salud, por disposición posterior de mi doctor y la complicación en mi estado, tenía que trasladarme a la ciudad de Guayaquil y guardar reposo absoluto". A esto agrega, "Así también por recomendación del médico que me atiende estaba impedida de realizar actividades físicas, fuerza, dentro de las que se encuentra manejar", explicando así la razón por la que no ha usado su auto.

"Lamentablemente, el accidente ocurrido y pese a no haber conducido el vehículo como lo repito, generó un cuadro de angustia y estrés del cual me estoy reponiendo".

Pide respeto para los familiares de la niña víctima y se solidariza con la familia. Al final del mensaje afirma: "Como propietaria del carro involucrado, asumiré la responsabilidad civil que me corresponda como mujer de bien que soy".

Compañeros del medio como Carolina Jaume, Joselyn Encalada, Carlos Luis Andrade y Gaby Díaz le enviaron mensajes de apoyo en la publicación.

